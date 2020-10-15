Культура

Псковичей приглашают на выставку дореволюционных изданий Пушкина

Центр по работе с редкими и ценными документами Псковской областной библиотеки (ул. Профсоюзная, 2) приглашает псковичей познакомиться с дореволюционными изданиями А.С. Пушкина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, посетители увидят первое собрание сочинений (посмертное) поэта, изданное в 1838 году в восьми томах. Оно было выпущено в пользу наследников и включало лишь те произведения, которые были опубликованы при жизни Александра Сергеевича. Издание печаталось «под особым наблюдением министра Народного Просвещения», в ведомстве которого находилась цензура. Были допущены многочисленные опечатки, поправки, пропуски, искажения текстов Пушкина, издание не было полным даже в заявленном объеме.

К началу 1846 года это собрание сочинений практически все было распродано. Издание П.В. Анненкова 1855 - 1857 годов и его переиздания, полное академическое собрание сочинений Пушкина в 16 томах соединило труд всех виднейших ученых-пушкинистов того времени (1937 год) и по сегодняшний день остается самым полным сводом произведений поэта.

Вход на выставку свободный.