Культура

«Михайловское» впервые празднует День лицея в интернете

Ко Дню лицея (19/31 октября) сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» выпустили в свет новый, уже 9-й выпуск видеожурнала «У нас в Михайловском и в его окрестностях». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника, в ролике, запечатлевшем осенние виды мемориальной пушкинской усадьбы, звучит стихотворение Александра Пушкина «19 октября», написанное «затворником опальным» в этих местах, в псковском родовом имении, в 1825 году.

Зрителям напоминают об истории Императорского Царскосельского лицея - уникального учебного заведения, а также о некоторых из «однокашников» поэта. Кроме того, создатели журнала отвечают на вопрос, который Пушкин задает в этом своем послании «на годовщину»: «Кому ж из нас под старость день Лицея / Торжествовать придется одному?»

Видеожурнал подготовили сотрудники информационной службы музея Николай Алексеев и Денис Виноградов.

«Октябрь уж наступил…» Скульптура Галины Додоновой «Пушкин-лицеист» в саду Михайловского на фотографии Николая Алексеева.

Напомним, что Царскосельский лицей был основан по указу императора Александра I. Документ был подписан 250 лет назад - в августе 1810 года, а уже через год в учебном заведении приняли первых воспитанников. Программа обучения в нем была разработана Сперанским и ориентирована, в первую очередь, на подготовку просвещенных государственных чиновников высших рангов. По традиции 19 октября выпускники лицея, считавшие Царское Село, по меткому пушкинскому определению, своим духовным отечеством, собирались на дружеский «лицейский обед».

В «Михайловском» также всегда отмечают этот день. В разные годы музей предлагал гостям-лицеистам, а также их наставникам и родителям, жителям и гостям Пушкиногорья специальные программы, бесплатные концерты и спектакли. В нынешнем октябре в силу сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки праздник «переместился» на страницу музея «ВКонтакте».

Помимо специального выпуска видеожурнала «У нас в Михайловском и в его окрестностях», работники заповедника предлагают своим виртуальным посетителям цифровую версию уникального издания - книги Иннокентия Анненского «Пушкин и Царское Село», увидевшей свет в 1899 году, к столетию самого известного из царскосельских воспитанников. Это сочинение поэта, драматурга, переводчика, много лет проработавшего директором мужской гимназии в Царском Селе полностью, от первой до последней страницы, доступно для свободного чтения и скачивания на официальном сайте «Михайловского».