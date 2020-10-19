Культура

Треть читателей ПЛН считает, что памятникам ЮНЕСКО в Пскове стали уделять больше внимания

Читатели Псковской Ленты Новостей не видят изменений в результате включения памятников областного центра в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это следует из результатов опроса, в котором принял участие 261 человек.

Большинство респондентов (55,56%) не видят никаких положительных изменений. 29,12% опрошенных считают, что в Пскове начали обращать внимание на состояние памятников.

6,51% респондентов уверены, что включение памятников в список Всемирного наследия ЮНЕСКО позволит их отреставрировать. При этом для 5,75% опрошенных стало новостью, что в областном центре есть подобные памятники.

1,53% респондентов считают, что теперь построить что-то современное рядом с такими памятниками будет еще сложнее. Аналогичное число опрошенных указали на то, что состояние объектов ухудшилось.

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