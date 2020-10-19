Культура

Выставка «Без срока давности» откроется в Дно 22 октября

Региональная выставка «Без срока давности» откроется в музейно-выставочном центре города Дно с 22 октября. Об этом сообщает Государственный архив Псковской области в своем Instagram-аккаунте.

С экспозицией смогут познакомиться все желающие. Выставка будет работать до 20 ноября с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Посетителей просят соблюдать все необходимые меры предосторожности в целях нераспространения коронавирусной инфекции.

Первым выставку принял Псковский район. Она создана в рамках федерального проекта «Без срока давности». Многие материалы обнародованы впервые.