Культура

Велье на полотнах художницы из Петербурга экспонирует музей-заповедник «Михайловское»

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» подготовил новую виртуальную экспозицию живописи с видами старинного купеческого села Велье, чья территория входит в состав Пушкинского заповедника. Небольшая выставка, размещенная на официальной странице музея в социальной сети «ВКонтакте», представляет любителям живописи творчество петербургской художницы Ольги Денисенко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника.

Ольга Денисенко. Вид на озеро Черное (2008). Из собрания автора.

Выпускница «Репинки» (факультет живописи, «красный» диплом), Ольга Денисенко сейчас преподает на факультете искусств СПбГУ, но по прежнему, как отметили в заповеднике, сама много пишет и рисует. В своих станковых работах художница постоянно обращается к историческим темам.

«Это, например, светские и церковные праздники, бытовавшие на Руси издавна. Или исторические события. В активе художницы - картины и мозаики, созданные для таких значимых объектов как Храм Христа Спасителя в Москве, Собор Владимирской иконы Божьей Матери и домовая Церковь Петра и Павла Большого Петергофского дворца-музея (оба храма находятся в Санкт-Петербурге), Знаменский собор города Курска, храм Святого Филиппа в Шардже (ОАЭ), Храм Святого Сергия в Йоханнесбурге (ЮАР)», - рассказали в пресс-службе.

Работы Ольги Денисенко хранятся в государственных и частных собраниях во многих странах мира, в том числе и в фондах «Михайловского».

На небольшой выставке картин с видами Велье на музейной страничке «ВКонтакте» можно увидеть работы из собрания автора. Напомним, ранее музей таким же образом экспонировал Велье на полотнах Ирины Соловьевой.