Культура

МТС ТВ эксклюзивно покажет фильм-победитель Каннского кинофестиваля «Вивариум»

Со-эксклюзивный цифровой релиз фильма «Вивариум», победившего на Каннском кинофестивале, состоится в России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МТС.

«Глубоко философский и метафоричный триллер, вдохновленный лучшими традициями сюрреализма, с Джесси Айзенбергом ("Иллюзия обмана", "Социальная сеть") и Имоджен Путс ("Трещины", "Грязь") в главных ролях должен был выйти в кинотеатрах в апреле этого года, но премьера состоялась в цифровом формате - сейчас фильм со-эксклюзивно доступен в онлайн-кинотеатре МТС ТВ», - отметили в пресс-службе.

Фильм «Вивариум» стал победителем Каннского кинофестиваля в 2019 году и получил поддержку дистрибуции от французского фонда Gan Foundation. Режиссер фильма - ирландец Лоркан Финнеган.

«Это история о Джемме и Томе - молодой паре, только начавшей совместную жизнь. Они решают переехать в новый дом, нанимают агента по недвижимости, который показывает им недавно построенный дом №9 в пригороде и внезапно испаряется. Герои пытаются уехать из района, но каждая дорога приводит их к дому №9. В конце концов, в машине кончается бензин, и пара решает заночевать внутри. На следующее утро Джемма и Том все еще не могут выбраться наружу. Они находят на пороге младенца с запиской, в которой им велят вырастить ребенка, иначе им не выбраться», - рассказали в пресс-службе МТС.

«"Вивариум" - захватывающий триллер, который весь просмотр держит зрителя в напряжении. Успех картины был отмечен многими кинокритиками и экспертами индустрии», - добавили в компании. Писатель Стивен Кинг в своем Twitter написал, что поражен этим триллером. «Роскошный и странный. Если он вам понравится, благодарите меня. Если нет - не вините меня», - поделился американский писатель.

В онлайн-кинотеатре МТС ТВ уже доступен для просмотра фильм-триумфатор Каннского кинофестиваля «Вивариум».

МТС Медиа - дочерняя компания Группы МТС, развивающая ее медиа-активы и телевизионные продукты, которые включают IPTV, кабельное и спутниковое телевизионное вещание, распространение и производство контента, управление киностудией «Кинополис». Одним из приоритетов МТС Медиа является развитие собственной мультимедийной платформы МТС ТВ, позволяющей обеспечить трансляцию контента во всех средах смотрения.