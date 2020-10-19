Культура

Вопрос о передаче имущества псковского музея-заповедника в федеральную собственность рассмотрят депутаты

Вопрос о даче согласия на передачу в федеральную собственность имущества, находящегося на праве оперативного управления у ГБУК «Псково-Изборский объединённый музей-заповедник», включен в повестку октябрьской сессии регионального парламента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

С инициативой о придании федерального статуса крупнейшему музейному комплексу региона Псковская область вышла в 2018 году в связи с тем, что в условиях регионального подчинения невозможно в полной мере реализовать потенциал музея-заповедника, а финансирование по федеральным нормативам позволит кратно увеличить бюджет учреждения. В том же году президент подписал документ, предусматривающий возможность передачи Псково-Изборского музея-заповедника Российской Федерации.

Субъект определил имущество, передаваемое в федеральную собственность, и его остаточную стоимость. В перечень из 21 позиций включены объекты недвижимого и движимого имущества, а также несколько земельных участков стоимостью от двух до 25,4 млн рублей. Далее в соответствии установленной законодательством процедурой необходимо решение областного Собрания депутатов о согласии на передачу в госсобственность музейного имущественного комплекса.

«Псково-Изборский объединённый музей-заповедник» включает Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск».

По оценке экспертов, коллекции музейных предметов крупнейшего музея Псковской области по своей значимости находятся на одном уровне с ведущими музеями России и зарубежья. Экскурсионный поток объединённого музея-заповедника составляет более 1 миллиона человек в год.