Культура

Автор короткометражки про бездомных собак получил 1,5 миллиона рублей от МТС

В Москве состоялось торжественное закрытие сезона Фестиваля уличного кино — крупнейшего открытого киносмотра короткого метра, где победителя выбирает не авторитетное жюри, а сами зрители. Лидером голосования стала драма екатеринбуржца Ивана Соснина «Большая восьмерка». Молодой режиссер получил грант в 1 500 000 рублей на запуск производства будущего полнометражного фильма от главного партнера фестиваля – МТС ТВ. Оценить работы участников фестиваля смогли жители Пскова и Великих Лук.

В этом году «Большую восьмерку» и другие фильмы фестиваля уличного кино можно увидеть и дома в онлайн-кинотеатре МТС ТВ. В период проведения Фестиваля на платформе были размещены конкурсные работы прошлых лет, а теперь стали доступны также 10 короткометражных фильмов этого года. В том числе спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым «Подвиг» Ивана Петухова с Алексеем Аграновичем и Алексеем Лысенковым, дебютный фильм Светланы Устиновой «Маруся» с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым, и новая работа актрисы театра «Гоголь-центр» и режиссера Ян Гэ «Ничто не может помешать нам любить».

За время фестиваля, с августа по октябрь, состоялось 540 кинопоказов, которые посетило в общей сложности более 200 тысяч зрителей. Среди городов показа Самара, Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Ростов Великий, Новый Оскол, Переславль-Залесский и многие другие. В каждом городе гости показов отдавали голоса за понравившийся фильм с помощью зажженных фонариков. Суммировав результаты из всех населенных пунктов, организаторы определили финалистов. 20 октября на торжественной церемонии закрытия в Центре документального кино был объявлен победитель — им стал режиссер Иван Соснин с фильмом «Большая восьмерка»». История простого парня Ивана, который решает спасти бездомных собак, покорила зрителей по всей стране.

«Экосистема МТС включает в себя самые современные и востребованные во всех сферах жизни пользователей цифровые услуги и сервисы. Одним из них является и онлайн-кинотеатр МТС ТВ, ведь просмотр онлайн-видео — один из самых быстро растущих в Архангельской области сервисов. Мы стараемся предложить нашим зрителям самые качественные и актуальные новинки кино и видео, поэтому уже сейчас в МТС ТВ можно познакомиться с конкурсными работами фестиваля как прошлых лет, так и конкурсантами этого года», — отметила директор филиала МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

Фестиваль уличного кино — крупнейший в мире зрительский смотр короткометражного кино, где участников оценивают зрители. Практически все кинопоказы фестиваля проходят на открытых площадках и доступны всем желающим. Помимо показов фестиваль включает в себя еще большое число активностей под открытым небом, масштабный городской праздник, участниками которого становятся десятки тысяч человек. В этом году фестиваль прошел в седьмой раз. Онлайн-кинотеатр МТС ТВ выступает генеральным партнером фестиваля.

МТС Медиа — дочерняя компания Группы МТС, развивающая ее медиаактивы и телевизионные продукты, которые включают IPTV, кабельное и спутниковое телевизионное вещание, распространение и производство контента, управление киностудией «Кинополис». Одним из приоритетов МТС Медиа является развитие собственной мультимедийной платформы МТС ТВ, позволяющей обеспечить трансляцию контента во всех средах смотрения.