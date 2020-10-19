Культура

Вышел первый трейлер документального фильма о Петре Коновницыне

Вышел первый официальный трейлер документального фильма «Неизвестный герой» по биографии героя Отечественной войны, генерала от инфантерии, военного министра Российской империи Петра Коновницына (1764 - 1822). Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

«Великая история, сохранившаяся в Кярово, нашла свое воплощение в новой работе OMNI Production», - говорится в сообщении. Режиссер фильма - Мария Поприцак.

Напомним, Кярово - усадьба в Гдовском районе, принадлежавшая роду Коновницыных.