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Культура

«Михайловское» принимает участие в конференции о восстановлении исторических парков после войны

22.10.2020 21:57|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 22 октября, Национальная Ассоциация «Возрождение исторических садов и парков» совместно с Государственным музеем-усадьбой «Остафьево» - «Русский Парнас» открыли IX научно-практическую конференцию ассоциации. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», который является членом этого почётного сообщества с начала его образования, тема конференции - «Восстановление исторических парков после разрушений Великой Отечественной войны и современность».

Работа конференции рассчитана на два дня. Её участники ведут речь о работах, которые проводили в послевоенные десятилетия и проводят сейчас в  парках и садах таких всемирно известных, исторических мест как Царское Село, «Хмелита» (историко-культурный и природный музей-заповедник А.С. Грибоедова), «Архангельское», «Коломенское», «Вёшенская» (музей-заповедник М.А. Шолохова), многих других. Доклад об уникальном опыте, накопленном сотрудниками «зелёной службы» музея-заповедника «Михайловское», запланирован на завтра. Выступление  главного хранителя музейных лесов и парков Пушкинского Заповедника Галины Пиврик называется «Сохранение старовозрастных деревьев как важнейшей составляющей архитектуры исторических парков».

Нужно отметить, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой как в Подмосковье, так и по всей России, конференцию было решено проводить в смешанном формате, то есть, сотрудники «Русского Парнаса» и те, кто смог приехать в Остафьево, работают очно; остальные выступают из своих музеев или любых других точек, где есть интернет. В сети при этом транслируются все без исключения выступления; более того, смотреть и слушать доклады и сообщения также могут все желающие.

Ссылка для входа в конференц-пространство размещена на официальном сайте Национальной ассоциации «Возрождение исторических садов и парков».

Теги: #пушкинский заповедник #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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