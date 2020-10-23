Культура

Представитель Минкульта: Вопросы сохранения псковских памятников очень важны сегодня

Руководитель управления Министерства культуры по Северо-Западному федеральному округу Андрей Ермаков отметил, что вопросы сохранения псковских памятников очень важны сегодня. Об этом с VI научно-практической конференции «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий», которая проходит 23 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Андрей Ермаков поблагодарил всех гостей и участников конференции, которые в условиях пандемии собрались в конференц-зале отеля «Двор Подзноева», чтобы поговорить на важные темы, включая вопросы управления объектами наследия и их вовлечения в туристическую индустрию.

По словам Андрея Ермакова, территория СЗФО наиболее насыщена знаковыми объектами, в общей сложности насчитывается около 34500 памятников. При этом тема ЮНЕСКО является одной их приоритетных. В России 30 объектов внесены в список всемирного наследия, и многие из них находятся на Северо-Западе.

Последним из включенных объектов стали храмы псковской архитектуры. Руководитель управления Министерства культуры по Северо-Западном федеральному округу отметил, что в Пскове расположено 40 храмов, 10 из них включены в перечень ЮНЕСКО. В связи с этим конференция представляется весьма важной и перспективной. Андрей Ермаков выразил надежду на то, что мероприятие станет площадкой для интересных выступлений и обсуждений.