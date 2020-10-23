Культура

Сертификат о включении псковских храмов в список ЮНЕСКО вручили Александру Голышеву

Руководитель управления министерства культуры по Северо-Западном федеральному округу Андрей Ермаков вручил и. о. генерального директора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александру Голышеву оригинал сертификата о включении объекта всемирного наследия «Храмы Псковской архитектурой школы» в составе 10 объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, вручение состоялось в рамках VI научно-практической конференции «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий», которая проходит сегодня в Пскове.





Напомним, 7 июля 2019 года Комитет ЮНЕСКО включил памятники древнего Пскова в список объектов всемирного наследия. Среди них - собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, Преображенский собор Мирожского монастыря, собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья с остатками колокольни, воротами и оградой, церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Николы с Усохи и церковь Василия на Горке.