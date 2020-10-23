Культура

Вадим Нэдик: Более 50 памятников реставрируется в Псковской области

В настоящее время в Псковской области ведутся реставрационные работа на 50 памятниках. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил и. о. председателя регионального комитета по охране культурного наследия Вадим Нэдик, открывая VI научно-практическую конференцию «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий».

История сохранения памятников в регионе, по его словам, насчитывает три периода. Первый был связан с включением памятников в реестр объектов культурного наследия. «Данная работа была правильной, - отметил Вадим Нэдик. - Если эта земля, каждый ее метр, пропитан историей, если здесь на каждом шагу памятники, то не выявить их, по большому счету, преступно. Этот этап выявления, рост количественного показателя пройден, мы эту работу не останавливаем, но основной вал этой работы выполнен. И это правильно - сохранять свою историю».

Вадим Нэдик также согласился с тем, что во время этой работы были допущены технические ошибки. «Мы сейчас с этим сталкиваемся, возможно, какие-то объекты были включены поспешно, - сказал глава комитета. - Но эти ошибки исправим, мы будем их решать».

Следующим качественным этапом сохранения памятников в регионе, по словам Вадима Нэдика, стало включение в список ЮНЕСКО. «Уместны разговоры о том, что список целесообразно расширять, - подчеркнул чиновник. - Но это дела грядущие. Проделана большая работа, качество работы поднялось на международный уровень».

Третий этап, который предстоит начать в Псковской области, - это реставрация и возрождение и поддержание памятников в надлежащем состоянии. «Мы должны с гордостью показывать памятники туристам, - заявил Вадим Нэдик. - Памятники каждую минуту нуждаются в заботе. На данный момент силами АНО "Возрождение" ведутся большие работы на 50 памятниках. План работы рассчитан до 2030 года».