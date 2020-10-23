Культура

Островский поэт-ветеран презентовал сборник «Так это было»

Островский поэт Геннадий Смирнов презентовал первые экземпляры своего нового сборника «Так это было». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации района.

В сборнике Геннадий Смирнова можно найти несколько разделов: «Никто не забыт, ничто не забыто», «Подарите тепло старикам», «Судьба снисхожденьем не радует нас», «Смеяться, право, не грешно», «Детство помнить обязаны мы», в него вошло 177 произведений автора. Вышедшая в свет книга во многом является итоговой и состоит как из новых стихов, так и из тех, что написаны в разные периоды жизни поэта.

Фото: пресс-служба администрации Островского района

Среди тех, кому были вручены сигнальные экземпляры издания: глава Островского района Дмитрий Быстров, заместители главы районной администрации Юлия Колпинская и Лариса Иванова, управляющий делами администрации района Ольга Затравкина, председатель областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Груздов, председатель Совета ветеранов войны Островского района Виктор Неизвестный.

«Ваш творческий талант давно нашел отклик в сердцах многих островичей. Ваши стихи очень искренни, в них много жизненных наблюдений и личных переживаний, которые не могут оставить равнодушным любого человека, они берут за душу и близки абсолютно каждому. Патриотизм - очень важная и значимая тема ваших произведений, она близко людям старшего поколения и необходима для современной молодежи. Знакомство с вашими стихами помогает осознать историю всей нашей страны, красоту и неповторимость островской земли. Вы энергичный, сопереживающий времени, имеющий активную жизненную позицию человек. Поздравляю вас с изданием нового сборника! Искренне желаю вам здоровья, благополучия, вдохновения, признания читателей, пусть постоянно увеличивается и без того многочисленная армия поклонников вашего таланта», - сказал Дмитрий Быстров.

Геннадий Смирнов – ветеран Вооруженных сил, действительный член Русского литературного клуба, дипломант «Каблуковских литературных встреч», победитель и лауреат всероссийских, областных литературных конкурсов. В его творческом багаже разные стихи: о жизни и любви, о семье и выборе, который делает человек, есть место юмору и детской теме. Однако большинство произведений поэт посвятил патриотической теме: героизму русского солдата, верности традициям, армейской дружбе, любви к Отечеству.

Стихи включены в сборники, альманахи псковских поэтов, часть вошла в изданные им два личных поэтических сборника: «Время торопит» и «Вспомнить былое», а также в сборники местных поэтов «Память сердца», «Как прекрасен этот мир», «Сердец таинственная связь».