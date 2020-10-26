Культура

«Пространство эстонской книги» покажут псковичам

29 октября в 15.00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книжной выставки «Пространство эстонской книги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Организаторами выставки выступают Союз издательств Эстонии, Национальная библиотека Эстонии, KPD (издательство, Эстония), Aleksandra (издательство, Эстония), редакция журнала «Таллинн», Псковская канцелярия генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге, Международный библиотечный центр Псковской областной универсальной научной библиотеки.

В программе встречи: знакомство с новинками книгоиздания Эстонии – книгами-финалистами национального конкурса «25 лучших. 2017»; с художественными изданиями, книгами по истории и культурному наследию Эстонии, детской литературой и художественными произведениями эстонских классиков и современных писателей издательств KPD и Aleksandra (Эстония), издаваемыми на русском языке; обзор лучших публикаций литературно-художественного журнала «Таллинн», отметившего в 2018 году свой 40-летний юбилей с начала выхода первого номера журнала.