Культура

Концерт псковских поэтов и бардов пройдет в областной библиотеке

3 ноября в Псковской областной научной библиотеке состоится концерт поэтов и бардов «Все судьбы в единую слиты». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной библиотеке, концерт посвящен государственному празднику - Дню народного единства.

В программе: выступления псковских поэтов и музыкантов - членов Псковского отделения Союза писателей России, Псковской региональной общественной организации народного творчества «Псковские барды», Псковского творческого объединения «Махаон», участников проектов «Стихи и песни на границе России», лауреатов музыкальных и поэтических фестивалей «Словенское поле» и «Изборская крепость».

Зрители услышат стихи известных и совсем молодых, начинающих псковских поэтов, знакомые, популярные бардовские и туристские песни.

Начало в 16.00

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения на территории Псковской области публичные мероприятия с участием более 30 человек запрещены.

Регистрация на мероприятие открыта на сайте библиотеки.