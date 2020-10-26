Культура

Новая рубрика об увлечениях Пушкина появилась в соцсетях «Михайловского»

Новая рубрика «Еще хранятся наслажденья для любопытства моего...» появилась в официальном паблике Государственного музея- заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, здесь планируется размещать материалы о тех увлечениях Пушкина, которые не потеряли свою актуальность и для современных молодых людей — пусть и претерпели естественные, порой радикальные изменения в своем развитии за два века.

Фото: «Боксиана» Пирса Игана.

Стартовую публикацию для новой рубрики предложил подписчик сообщества «Пушкинский Заповедник» Артем Гуляев. Она посвящена увлечению поэта английским боксом. Считается, что Пушкин был одним из первых, кто в России осваивал этот вид спорта, предположительно, по учебнику Пирса Игана «Боксиана», выписанному из Англии. В своих воспоминаниях князь Павел Вяземский, сын Петра Вяземского — сердечного приятеля поэта писал: «В 1827 году Пушкин учил меня боксировать по-английски, и я так пристрастился к этому упражнению, что на детских балах вызывал желающих и нежелающих боксировать, последних вызывал даже действием во время самих танцев. Всеобщее негодование не могло поколебать во мне сознания поэтического геройства, из рук в руки переданного мне поэтом-героем Пушкиным. Последствия геройства были, однако, для меня тягостны: меня перестали возить даже на семейные праздники... непедагогические забавы поэта объясняются и оправдываются его всегдашним взглядом на приличие. Пушкин… чистосердечно, ребячески забавлялся с ребенком…».

Фото: Пушкинский заповедник. Кий и шары, которыми играл Пушкин, хранятся в горке красного дерева в столовой в мемориальном доме поэта в Михайловском.

В музее также рассказали, что темой следующей публикации под рубрикой «Еще хранятся наслажденья для любопытства моего...» будет пушкинское увлечение бильярдом. Подписчики и посетители паблика среди прочего узнают о том, когда эта игра появилась в России, играли ли в нее женщины, прочтут курьезную историю о шоколадном бильярде и узнают подробности о шарах и кие, которые сейчас можно увидеть в постоянной экспозиции в доме поэта в Михайловском.

Напомним, что адрес музейной странички в социальной сети «ВКонтакте» — https://vk.com/pushkin_zapovednik.