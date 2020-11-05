Культура

Zivert выступит в проекте «Европа Плюс Акустика»

9 ноября в 20:00 в проекте «Европа Плюс Акустика» выступит Zivert. В прямом эфире радио №1 в России популярная артистка представит акустические версии своих лучших хитов и абсолютно свежих песен на сцене сверхсовременной Visual Studio.

Ведущие Антон Комолов и Лена Абитаева расспросят поп-диву про работу над вторым альбомом Vinyl #2, съемки нового клипа «Многоточия», а также озвучат самые неожиданные комментарии слушателей «Европы Плюс», которые появятся во время видеотрансляции лайва в социальных сетях.

Синглы Zivert — Life, Credo, ЯТЛ и другие — не раз возглавляли чарты и многократно занимали лидирующие позиции на стриминговых платформах. Кроме того, на счету исполнительницы дуэты со знаменитыми российскими артистами: Бастой («неболей») и NILETTO («Fly 2»). Также певица регулярно становится хедлайнером популярных музыкальных фестивалей, среди которых и крупнейший летний опенэйр — Europa Plus LIVE.

Услышать выступление Zivert можно в эфире «Европы Плюс», а увидеть — на europaplus.ru, в мобильном приложении и странице станции «ВКонтакте».

Слушайте «Европу Плюс» в Пскове на частоте 102.1 FM