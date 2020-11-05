Культура

Юные фотографы из Пскова стали героями всероссийского журнала

На сайте всероссийского журнала «Чудеса и приключения детям» вышел материал об итогах фотоконкурса «Приключения скобаренка в Псковском крае».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, в печатной версии этот материал будет опубликован в декабрьском номере, который выписывают две городские библиотеки Пскова: детская библиотека «ЛиК» на Октябрьском проспекте и библиотека микрорайона Псковкирпич.

Напомним, что в октябре в рамках осенней Недели детской книги руководители медиахолдинга «Чудеса и приключения» встретились с читателями псковских городских библиотек и подвели итоги деского фотоконкурса. Его победителями стали Ростислав Молчанов, Лада Кравцова, Ксения Уваровская, Полина Степанова, Макар Кувиков, Вадим Петров, Владислав Буров и Виктория Никитина. Теперь их фотографии опубликованы на сайте «ЧИП».