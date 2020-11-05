Культура

Онлайн-кинотеатр МТС ТВ покажет трансляцию премии MTV Europe Music Awards 2020

Прямая трансляция премии MTV Europe Music Awards 2020 будет доступна для российских телезрителей в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.

Ежегодная музыкальная премия MTV EMAs состоится уже в это воскресенье, 8 ноября. Церемония в этом году будет записываться в разных городах мира, среди которых Будапешт и Лондон. Ведущими церемонии станут участницы всемирно известной поп-группы Little Mix. Кроме того, на сцене они представят свой новых сингл Sweet Melody из будущего альбома. Также в программе будут выступления Дэвида Гетта, Сэма Смита, Малумы, Doja Cat, YUNGBLUD, Зары Ларссон, Алиши Киз и многих других.

Лидером по количеству номинаций в этом году стала Леди Гага — она заявлена в семи категориях, еще по пять номинаций получили южнокорейский бойзбенд BTS и Джастин Бибер. В этом году в конкурс пополнился тремя новыми наградами по категориям: «Лучший латиноамериканский исполнитель», «Видео во имя добра» и «Лучшее онлайн-выступление». Традиционно победители выбираются по итогам голосования на официальном сайте премии.

В номинации «Лучший артист года по версии MTV Россия» соревнуются Cream Soda, Morgenshtern, Niletto, Клава Кока и Manizha. В прошлом году победителем в этой категории стала Maruv, также премию получали Иван Дорн, Jah Khalib, Therr Maitz, MBAND и Нюша. Лидером по количеству наград от России остается Дима Билан — в его коллекции 8 статуэток MTV EMAs.

Также в этом году в преддверии премии телеканал MTV Россия и онлайн-кинотеатр МТС ТВ проводят конкурс. Участникам предлагается снять свою версию клипа одного из российских номинантов 2020 года длиной до 30 секунд и выложить видео в ВК или Instagram с хэштегом #EMABESTMTVRUSSIAACT2020. Победитель получит MacBook Pro, а занявшие 2-е и 3-е место — подписки на полгода и 3 месяца в онлайн-кинотеатре МТС ТВ. Конкурс проходит до 8 ноября, победители будут объявлены 13 ноября. Клипы, на которые можно снимать ремейки в рамках конкурса: Manizha (Vanya, «Недославянка»), Niletto («Любимка», «Молодым»), Cream Soda («Плачу на техно», «Сердце Лёд») и Morgenshtern (Сadillac и «Рататата»).

Посмотреть церемонию и поболеть за любимых артистов можно в онлайн-кинотеатре МТС ТВ: https://www.mtstv.ru/channel/518. Приложение МТС ТВ доступно на операционных системах iOS и Android и на «умных» телевизорах с технологией Smart TV, Apple TV и Android TV. Для просмотра онлайн-трансляций, фильмов и сериалов через телевизор нужно установить МТС ТВ на Ваше устройство через магазин приложений и авторизоваться.