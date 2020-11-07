Культура

«Михайловское» приглашает на онлайн-выставку молодой художницы из Петербурга

Новое для любителей изобразительного искусства имя представляют Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» и хранитель Велейского краеведческого музея Вера Тиханова. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, на этот раз подписчики и посетители официальной странички «Михайловского» в социальной сети «ВКонтакте» могут познакомиться с пушкиногорскими работами молодой художницы из Санкт-Петербурга Милады Копелиович.

Милада Копелиович и ее михайловские пейзажи. Фото со страницы Пушкинского заповедника в социальной сети.

Воспитанница Алматинского строительного колледжа, выпускница курса «Основы искусства и дизайна» в Уэйкфилде (Великобритания), Милада сейчас учится в Северной столице, на последнем курсе Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, на отделении монументальной живописи. Как и многие студенты «Репинки» она приезжала в Святогорье на художественную практику, по окончании которой несколько ее работ можно было увидеть в экспозициях «Первое впечатление» в Пушкинском заповеднике и «Летняя практика» в Академии художеств Санкт-Петербурга.

Милада Копелиович. Река Сороть (2016).

На небольшой виртуальной выставке живописи и графики Милады Копелиович, которую сегодня открыли на официальной странице музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте», — работы 2016 года. Это виды Михайловского, Тригорского и окрестностей Пушкинского заповедника; есть здесь и полотно, на котором запечатлен храм в старинном купеческом селе Велье.