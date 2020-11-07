Культура

Алену Делону — 85: три фильма с любимым актером

8 ноября французскому актеру и символу 60-х – 80-х годов прошлого века исполнилось 85 лет. В честь дня рождения легендарного Алена Делона вспоминаем его роли в российском и западном кинематографе.

Зорро (1975)

Этот вестерн в свое время стал лидером кинопроката, а главную роль Диего де ла Веги (или Зорро) исполнил находившийся на пике карьеры Ален Делон. Голубые глаза, обаяние и благородные намерения главного героя не оставили равнодушными российских зрителей. По сюжету, Диего решает стать Зорро (согласно испанским поверьям, так зовут духа чёрной лисицы, который принесет народу свободу) после того, как становится свидетелем убийства своего лучшего друга, и понимает, что виновник бесчинств в городе – полковник Уэрт, который держит в страхе всех жителей и власть.

Конкорд: Аэропорт-79 (1979)

В этой драме с элементами боевика и триллера Ален Делон исполнил роль капитана пассажирского самолета, который пытаются сбить. Этот рейс начинался как обычный перелет из Вашингтона в Париж, но одна из пассажирок везет с собой секретные документы, разоблачающие крупнейшую корпорацию. Чтобы не допустить обнародование документов, руководство компании принимает решение помешать посадке судна, и капитанам самолета приходится спасаться от ракеты, атаки истребителя и делать посадку при отсутствии тормозов в Альпах.

С Новым годом, мамы! (2012)



Новогодняя российская комедия для тех, кто уже готов проникнуться настроением праздника. Мелодрама состоит из пяти новелл о любви детей к своим матерям. Роли в этом фильме исполнили известные российские артисты Екатерина Вилкова, Максим Виторган Гарик Харламов, Валентина Рубцова, Екатерина Климова, Раиса Рязанова, Елизавета Боярская и многие другие, но один из главных и трогательных эпизодов – камео Алена Делона. Актер принял участие в новелле с Ириной Розановой и Павлом Волей, сыгравших мать и сына, которые отправились в Париж, чтобы исполнить давнюю мечту героини.

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