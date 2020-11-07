Культура

Общественный пресс-центр ПЛН: Список ЮНЕСКО - псковский опыт

Во вторник, 10 ноября, в 15:00 в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция «ЮНЕСКО: псковский опыт. Достижения и риски».

16 ноября специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО отметит 75-летие. В преддверии этой даты мы решили узнать, как меняется жизнь псковских памятников после включения в список всемирного наследия. Что уже удалось сделать, что нуждается в срочной доработке?

Как продвигается работа над проектом охранных зон объектов ЮНЕСКО в Пскове? Есть ли документ, в котором по пунктам перечислены все возможные мероприятия, связанные с управлением памятниками, включенными в список всемирного наследия?

Планируется ли переосмысление территорий вокруг других псковских храмов в ЮНЕСКО? Удалось ли наладить контакт с Псковской епархией как с пользователем большинства объектов ЮНЕСКО в Пскове? Насколько реальны перспективы дополнительно включить памятники в перечень псковских объектов всемирного наследия?

И что же все-таки ЮНЕСКО для псковских памятников: спасение, ответственность, головная боль или надежда?

На эти вопросы мы попросим ответить спикеров пресс-конференции:

• и. о. председателя комитета комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадима Нэдика

• искусствоведа, ответственного секретаря Архсовета, заместителя председателя Псковского областного отделения ВООПИиК Ирину Голубеву

• древлехранителя Псковской епархии отца Антония Воеводина

На You-Tube канале Псковской Ленты Новостей будет организована видеотрансляция пресс-конференции. Все желающие смогут присоединиться и задать свои вопросы в комментариях под видео.

Дата проведения: 10 ноября. Начало в 15:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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