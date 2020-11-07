Культура

В Псковской области завершились поставки автоклубов

В Псковскую область завершены поставки автоклубов в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» по направлению «Культура». Последние две мобильные концертные площадки поступили в Порховский и Пыталовский районы. На приобретение каждой выделено порядка 5 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Также в 2020 году передвижные многофункциональные культурные центры появились в Себежском, Псковском, Печорском. Дедовичском, Новосокольническом и Стругокрасненском районах. Всего на эти цели было направлено порядка 40 млн рублей.

Передвижная концертная площадка включает в себя сцену-трансформер на 18 квадратных метров, полноценное концертное оборудование, автономную систему питания, комфортабельный салон для перевозки творческих коллективов, костюмерную и вместительное багажное отделение.

Концепция, разработанная и реализованная регионом, отличается от изначально предложенного проекта. В частности, в качестве базы для автоклуба в Псковской области используется автобус ПАЗ, а не микроавтобус. Это позволило значительно увеличить площадь концертной площадки и оснастить машину дополнительным оборудованием. Кроме того, такой автоклуб не нуждается в дополнительном транспорте для перевозки артистов и работников культуры.