Культура

Выставка «Герои России – гордость Псковского края» открылась в городской библиотеке

В библиотеке имени И.Н. Григорьева в Пскове открылась выставка «Герои России – гордость Псковского края» в рамках проекта «Единой России» «Историческая память». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

В экспозиции представлены девять портретов Героев России, получивших звания за участие в боях на Северном Кавказе, в Афганистане и других. На стенде с портретами представлена информация о жизни, судьбе и подвигах земляков.

Герой России Алексей Ширяев закрыл своим телом гранату и ценой собственной жизни спас боевых товарищей. Герой России Александр Лебедев, будучи раненым, вынес из-под огня раненого командира, а затем продолжил отражать атаку боевиков и с последней гранатой в руке сам бросился в атаку.

Экспонаты выставки созданы сотрудниками и волонтерами Псковского регионального отделения «Единой России».

«Данная выставка организована в рамках партийного проекта "Историческая память" и рассказывает о героях нашего родного края. Важно сохранить память о важных событиях в истории нашей страны, и гордиться героями, совершившими подвиги, зачастую ценой собственных жизней», - отметил активист псковского волонтерского центра «Единой России» Дмитрий Яковлев.

Выставка в псковской библиотеке будет работать до 30 ноября, после чего экспозиция будет показана в общеобразовательных школах, центрах культуры Псковской области.