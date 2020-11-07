Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Семейная связь
Квартирный вопрос
Новогодний Корпоратив
Назад в прошлое
Новая модель сапог Nordman
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Чего ждать на федеральных дорогах
Телефон прямого эфира 56-73-72
Выиграй авиабилеты в Калининград
 
 
 
ещё Культура 07.11.2020 10:0025 Монумент Александру Невскому установят в водах Чудского озера в 2021 году 09.11.2020 17:330 Выставка «Герои России – гордость Псковского края» открылась в городской библиотеке 09.11.2020 17:240 Лазарь и Воробей - богатыри Выборской земли 09.11.2020 16:051 В Псковской области завершились поставки автоклубов 09.11.2020 15:450 Общественный пресс-центр ПЛН: Список ЮНЕСКО - псковский опыт 09.11.2020 15:052 Алену Делону — 85: три фильма с любимым актером
 
 
 
Самое популярное 03.11.2020 10:5822 В Псковской области побит суточный рекорд по заболеваемости COVID-19 09.11.2020 06:5715 Рекордное число человек заразилось коронавирусом в Псковской области за сутки 06.11.2020 19:354 Скончался ведущий Александр Минин – псковский Дед Мороз 02.11.2020 19:4716 В Псковской области скорректированы требования к самоизоляции граждан старшего возраста 05.11.2020 20:232 Два новых очага коронавируса зафиксированы в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Выставка «Герои России – гордость Псковского края» открылась в городской библиотеке

09.11.2020 17:33|ПсковКомментариев: 0

В библиотеке имени И.Н. Григорьева в Пскове открылась выставка «Герои России – гордость Псковского края» в рамках проекта «Единой России» «Историческая память». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

В экспозиции представлены девять портретов Героев России, получивших звания за участие в боях на Северном Кавказе, в Афганистане и других. На стенде с портретами представлена информация о жизни, судьбе и подвигах земляков.

Герой России Алексей Ширяев закрыл своим телом гранату и ценой собственной жизни спас боевых товарищей. Герой России Александр Лебедев, будучи раненым, вынес из-под огня раненого командира, а затем продолжил отражать атаку боевиков и с последней гранатой в руке сам бросился в атаку.

Экспонаты выставки созданы сотрудниками и волонтерами Псковского регионального отделения «Единой России».

«Данная выставка организована в рамках партийного проекта "Историческая память" и рассказывает о героях нашего родного края. Важно сохранить память о важных событиях в истории нашей страны, и гордиться героями, совершившими подвиги, зачастую ценой собственных жизней», - отметил активист псковского волонтерского центра «Единой России» Дмитрий Яковлев.

Выставка в псковской библиотеке будет работать до 30 ноября, после чего экспозиция будет показана в общеобразовательных школах, центрах культуры Псковской области.

Теги: #Единая Россия #выставка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Последуете ли вы рекомендации Роспотребнадзора провести новогодние праздники дома?
В опросе приняло участие 54 человека
09.11.2020, 18:500 10 ноября объявят лауреатов «Золотой маски», псковский «Ревизор» представлен в пяти номинациях 09.11.2020, 18:400 В Пыталовском районе подросток и старший подельник подозреваются в угоне 09.11.2020, 18:330 Новый приют для животных в Пскове строят с опережением графика 09.11.2020, 18:320 У президента Украины обнаружен коронавирус
09.11.2020, 18:321 Реплика Донецкого: Сквер имени Даздрапермы 09.11.2020, 18:240 Псковская область попала в топ-10 регионов по печальной статистике ДТП 09.11.2020, 18:110 Производитель виагры объявил об успешном испытании вакцины от COVID-19 09.11.2020, 18:050 Псковскому району не хватает полицейских
09.11.2020, 17:540 Житель Дедович оплатил долг по алиментам в 105 тысяч рублей 09.11.2020, 17:434 Минздрав ввел новые нормативы для врачей на осмотр пациентов 09.11.2020, 17:350 Бюджет территориального ФОМС внесен в Собрание 09.11.2020, 17:333 Солдат-срочник убил трех сослуживцев из-за нервного срыва
09.11.2020, 17:330 Выставка «Герои России – гордость Псковского края» открылась в городской библиотеке 09.11.2020, 17:262 Александр Козловский не считает ситуацию с госдолгом Псковской области трагичной 09.11.2020, 17:240 Лазарь и Воробей - богатыри Выборской земли 09.11.2020, 17:120 Прокуратура обязала самолвовскую школу проводить обеззараживание воздуха
09.11.2020, 17:110 ПЛН запускает проект, посвященный парламентским выборам-2021 09.11.2020, 17:070 Завершается ремонт дворовых проездов на улице Бастионной в Пскове 09.11.2020, 16:580 Губернатору пожаловались на «феерическое шоу» в регистратуре пустошкинской больницы 09.11.2020, 16:431 В Порхове раскрыты два автоугона, совершенных пьяными подростками
09.11.2020, 16:382 Игорь Савицкий: Чем больше Псковская область возьмет в долг, тем лучше 09.11.2020, 16:310 Ниже нуля опустится температура в Псковской области ночью 10 ноября 09.11.2020, 16:250 Акция «Есть такая профессия – Родину защищать» проходит в 76-й дивизии 09.11.2020, 16:194 «Дистанционка» не позволяет ребенку полноценно развиваться — Александр Козловский
09.11.2020, 16:150 Бессменный руководитель ФАС Игорь Артемьев намерен уйти в отставку 09.11.2020, 16:110 Лучших школьников-программистов определили в Псковской области 09.11.2020, 16:051 В Псковской области завершились поставки автоклубов 09.11.2020, 15:470 Клиентский офис «Экопрома» в Пскове приостанавливает прием граждан
09.11.2020, 15:450 Общественный пресс-центр ПЛН: Список ЮНЕСКО - псковский опыт 09.11.2020, 15:371 Фотофакт: Еще один левый поворот запретили на Рижском проспекте 09.11.2020, 15:350 Псковичи могут получить гуманитарную помощь в соццентре «Дети – наше будущее» 09.11.2020, 15:330 Более 20 квартир для детей-сирот приобретут в Псковской области за счет экономии средств
09.11.2020, 15:290 Полицейские нашли водителя, совершившего смертельное ДТП в Новосокольническом районе 09.11.2020, 15:240 Александр Козловский просит не распространять непонятные слухи про новые медцентры 09.11.2020, 15:170 На участке улицы Белинского в Пскове пройдет ямочный ремонт 09.11.2020, 15:110 Елена Бибикова: За происходящими в Псковской области событиями слежу в ежедневном режиме
09.11.2020, 15:080 Мобильный комплекс фотовидеофиксации установлен на Рижском проспекте в Пскове 09.11.2020, 15:060 Специалисты теплосетей устранили утечку на улице Труда в Пскове 09.11.2020, 15:052 Алену Делону — 85: три фильма с любимым актером 09.11.2020, 14:540 Мораторий на проверки медорганизаций в России продлили на год
09.11.2020, 14:490 После ремонта тротуар у детсада «Золотой ключик» в Пскове перестанет затапливать 09.11.2020, 14:350 Псковская область вошла в десятку регионов РФ с наибольшим ростом расходов 09.11.2020, 14:310 Бесплатный автобус для пациентов и их родственников запустили из Невеля в Великие Луки 09.11.2020, 14:211 Сервис для сообщений о дефиците лекарств запустят на портале госуслуг
09.11.2020, 14:190 Готовность детского корпуса инфекционной больницы в Пскове составляет 62% 09.11.2020, 14:167 Александр Козловский призвал псковичей не путать инфекционную больницу с курортом 09.11.2020, 13:580 В Пскове почтили память погибших при выполнении служебного долга 09.11.2020, 13:420 Снова объявлен конкурс на вакансию директора Туристского информационного центра Псковской области
09.11.2020, 13:400 Безработный невельчанин в состоянии опьянения угнал «Ладу» 09.11.2020, 13:374 Эксперт рассказал, стоит ли покупать доллары 09.11.2020, 13:320 ГАЗ врезался в «Хендай» на улице Леона Поземского в Пскове 09.11.2020, 13:310 За новые дороги в Пскове надо браться после ремонта старых, уверены 37% участников опроса ПЛН
09.11.2020, 13:300 Представлен эскиз нагрудного знака «Заслуженный работник СМИ Псковской области» 09.11.2020, 13:133 В Пскове финалистки конкурсов красоты посоревновались в лазертаге 09.11.2020, 13:090 Штраф получил председатель дновского СПК за невыплату зарплаты сотрудникам 09.11.2020, 13:080 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
09.11.2020, 12:530 Возобновились ремонтные работы на дороге Череха - «Весна-80» в Псковском районе 09.11.2020, 12:424 Александр Козловский: Благодаря новым медцентрам псковский регион чувствует себя лучше других 09.11.2020, 12:321 Почти 50% участников опроса ПЛН считают решение о запрете массовых мероприятий недостаточным 09.11.2020, 12:270 «Мицубиси» перевернулся на автодороге Струги Красные – Цапелька
09.11.2020, 12:200 «Черная пятница» состоится в Центре доктора Бубновского в Пскове 09.11.2020, 12:180 Почти 1,5 километра дороги отремонтируют в Порхове 09.11.2020, 12:050 Областной бюджет на 2021 год поступил в Собрание депутатов в электронном виде 09.11.2020, 12:030 Мошенники обманули псковскую пенсионерку на 480 тысяч рублей
09.11.2020, 12:020 95 центров цифрового образования откроются в школах Псковской области 09.11.2020, 11:480 «Михайловское» приглашает на онлайн-выставку молодой художницы из Петербурга 09.11.2020, 11:460 В Великих Луках продавца магазина привлекут к ответственности за продажу алкоголя подростку 09.11.2020, 11:326 Инцидент с Артемом Дзюбой заставил Юлию Пересильд задуматься о фотографиях с поклонниками
09.11.2020, 11:251 Соседский алабай держит в страхе жительницу деревни Хотицы 09.11.2020, 11:210 «Постскриптум»: О госдолге и переименовании сквера на Четырех углах 09.11.2020, 11:190 Путин освободил от должностей трех министров 09.11.2020, 11:180 Двух нарушителей поймали в Полистовском заповеднике благодаря фотоловушке
09.11.2020, 11:140 Экспериментальные фонари установили в Стругокрасненском районе 09.11.2020, 11:080 МТС объединила все финансы в одном приложении 09.11.2020, 11:071 Рейтинг политической активности. «Охота на ведьм» и бисер для депутата 09.11.2020, 11:021 «В фокусе»: Александр Козловский о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.