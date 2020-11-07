Культура

Лазарь и Воробей - богатыри Выборской земли

К западу от средневекового псковского пригорода Выбор, рядом с историческими границами Выборского уезда с Вревским и Вороничским уездами, возвышаются покрытые лесами Воробьевские и Вахромеевские горы. В ходе исследования ближайшей округи были зафиксированы дошедшие до нашего времени легенды, бытовавшие в окрестных деревнях о живших здесь могучих великанах-богатырях.

Великан-богатырь (иллюстрация из сети Интернет)

Местное предание гласит, что в округе жили два великана - в районе деревни Воробьево и рядом с Вревом, известной псковской крепостью. По легенде они повздорили между собой. О причинах конфликта легенда умалчивает, известно лишь то, что Великан из окрестностей деревни Воробьево бросил топор в сторону Врева, а другой Великан - сковородку в сторону Воробьево. На месте падения сковороды у подножия Крутой (Воробьевской) горы образовалось озеро Сковородня, а там, где упал топор, появилось озеро в форме топора.

Схожий сюжет имеет легенда, повествующая о богатырях Лазаре и Воробье. Богатырь Лазарь жил на высокой горе Лазаревке, расположенной в лесу, в урочище Заборовье. Рядом с деревней Воробьево на Крутой (Воробьевской) горе жил богатырь Воробей. В предании сообщается, как богатырь Лазарь бросил в богатыря Воробья сковородку, на месте падения которой образовалось озеро Сковородня.

Вахромеевские горы. Вид в сторону горы Лазаревка от д. Аполье

Гора Лазаревка в преданиях почиталась местными жителями как «святое место». Старшее поколение жителей деревни Аполье сохранило свидетельства о происходивших над горой необычных явлениях в виде сияния и свечения. Также бытовало поверье, что гора Лазаревка отводит от деревни грозы. Вызывает интерес Большой камень у подножия Лазаревки. С массивным валуном связаны легенды о живущих призраках и спрятанном кладе. Возможно, ранее почитался как культовый камень.

Существует еще третья легенда, зафиксированная ранее, которая связывает появление озера Сковородни с «крюковским попом», который с Крекшинской горы у деревни Крюково бросил сковороду в сторону Крутой горы. По аналогии с этими легендами, можно предположить, что сюжет с «крюковским попом» претерпел трансформацию, заменив собой великана-богатыря с Крекшинской горы. Рассказ об этой легенде был изложен в предыдущей публикации.

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Вид на Крутую (Воробьевскую) гору с площадки обнаруженного городища

Среди опрошенных коренных жителей Воронцовской волости Островского района и окрестностей Врева легенда о двух великанах-богатырях неизвестна, как и озеро, похожее на топор. Возможно, легенда имеет локальное происхождение, и озеро следует искать в другом месте. При тщательном изучении топографии и ближайшей к деревне Воробьево округи, было обнаружено озеро Свечино, по очертаниям похожее на боевой топор. Озеро расположено в противоположной от Врева стороне, южнее деревни Воробьево. Обращает внимание не только топоровидная форма озера Свечино, но и его название. В ходе исследования установлено, что раннее озеро имело название Светично. В средневековый период водоем находился на территории Вороничского уезда, недалеко от границы с Выборским уездом.

Озеро Свечино

Результаты научных исследований историков, филологов, этнографов свидетельствуют, что «святые имена» с корнями свет-/свят- восходят к языческим верованиям и прилагаются чаще всего к озерам и родникам, с которыми связаны местные сакральные предания. В нескольких километрах от озера Свечино на склонах Крекшинской горы существуют почитаемые местным населением родники Светики, с которыми связаны предания и языческие традиции проведения обрядов и праздников. В славянской мифологии известны несколько форм имени верховного божества Свентовит, Световит, Святовит, родственного высшему восточнославянскому богу Света - Роду. Также известен правый приток реки Великой - Светик, небольшая речка, протекающая по территории Островского района.

Родник Светик

Приведу несколько примеров из других регионов. Возникновение Светлого озера в Томской области связывают с легендой о богатырях, перебрасывавших друг другу топор. Однажды между богатырями возникла ссора, которая привела к смертельной схватке и гибели богатырей. Три дня и три ночи их оплакивали жены. От пролитых слез образовалось озеро Светлое.

В Архангельской области известны два озера с названием Светик, с которыми связаны легенды мистического характера. На берегах озера Светик под Сольвычегодском, согласно преданию, в древности собирались волхвы.

В связи с этим представляет интерес название ранее существовавшей деревни Сапельниково (Выборская волость) у подножия Крекшинской горы, которая располагалась на ручье Светик, ниже по течению от его истоков. Населенный пункт уже существовал в 17 веке.

Ручей из родника Светик в деревне Сапельниково

Скорее всего, ойконим следует производить от слова «сопель» - древнего восточнославянского духового музыкального инструмента. Сопельник – музыкант, играющий на сопели. Сопель, наряду с гуслями и другими музыкальными инструментами, часто встречается в средневековой литературе и поучениях против язычников и языческих игрищ на Руси. Древние обpяды славян непpеменно сопpовождались мyзыкой, пением и плясками. В целях искоренения языческих верований, праздников и обрядов, народные музыкальные инструменты, выполнявшие сакральные функции, подвергались массовому изъятию и сжигались на кострах. По рассказам старожилов, традиции проведения гуляний и праздников рядом со Светиками сохранялись до 20 века. Возможно, в названии деревни Сапельниково отразилась связь с музыкальным промыслом, обрядами и традициями прошлого на прилегающей территории.

Представляет интерес и предание, зафиксированное в нескольких вариантах в районе д. Аполье Выборской волости, о существовании блаженного старца, который часто заходил в деревню, бывал и во Вреве.

Деревня Аполье, Выборская волость

Об этом старце ничего не было известно, откуда родом и как его имя. Старшее поколение описывало его внешность, как высокорослого и очень крепкого человека. Зимой ходил босой в легкой одежде. Спал на снегу или на камнях, морозы ему не были страшны. Иногда местные жители встречали его в лесу, сидящим в овраге. При себе постоянно носил деревянную палицу, чтобы защищаться от лесных зверей и недобрых людей. Встречая странника, местные жители дарили ему одежду, однако он ее тут же отдавал первому встречному нищему. В одной из версий предания о блаженном старце он вымолил деревню от змей. По рассказам местных жителей, нашлись люди, которые решили схватить блаженного и пытать его на раскаленной сковороде, чтобы выяснить его имя и откуда он пришел. Во время пыток он не чувствовал боли и не выдал тайны своего происхождения. Спустя время блаженный также неожиданно исчез, как и появился в этих местах, и больше его никто не встречал. С тех пор в народе стали говорить, что по этой земле ходил сам Господь.

Легенды о великанах и богатырях, обитавших на Выборской земле, находят общие мотивы в славянском и финно-угорском фольклоре. География распространения легенд о великанах-богатырях, перебрасывающихся топорами и другими орудиями на большие расстояния, обширна на территории страны. Среди персонажей древнеславянской мифологии, особое место занимают волоты, где чаще всего они упоминаются как великаны – богатыри и предки людей. Как правило, подобные легенды отмечены в районах древних городищ. Легенды о великанах-богатырях, зафиксированные в Выборской волости Новоржевского района, также связаны с территорией, на которой автором был обнаружен комплекс ранее неизвестных и неисследованных городищ и могильников.

Михаил Семенов