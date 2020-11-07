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Культура

Великолучанка вошла в шорт-лист Национальной литературной премии для молодых авторов

09.11.2020 21:31|ПсковКомментариев: 0

Автор из Великих Лук вошла в шорт-лист Национальной литературной премии для молодых авторов. Роскультцентр подвел итоги отборочного этапа Национальной литературной премии для молодых авторов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ФГБУ «Роскультцентр», в шорт-лист вошло более 40 произведений, отобранных экспертным советом. Лауреаты премии будут объявлены на торжественной церемонии награждения, которая пройдет 3 декабря в Москве.

Подать заявку на соискание могли прозаики, поэты и сценаристы из России в возрасте от 14 до 35 лет. Заявки участников рассматривал экспертный совет литературной премии: главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, президент фонда «Поэзия улиц» Людмила Моренцова, литературный критик Татьяна Соловьева, детский писатель Юлия Брыкова, лауреат премий «Лицей» и «Русское слово» Булат Ханов и другие представители литературного сообщества.

В шорт-лист Национальной премии для молодых авторов, пишущих на русском языке, в 2020 г. вошли следующие работы:

Номинация «Художественная книга: проза»

1. «Чёрная кровь» (автор – Ирина Михайлова, Москва)

2. «Мёртвые люди» (автор – Елена Абалихина, Москва)

3. «Чай “Весна”» (автор – Георгий Панкратов, Москва)

4. «Ривал. В гонке со злом» (автор – Валерий Семыкин, г. Благовещенск, Амурская область)

5. «Прыжок в Вечность» (автор – Ульяна Матвеева, г. Долгопрудный, Московская область)

6. «Стерегущие золото грифы» (автор – Анастасия Перкова (Гришакова), г. Искитим, Новосибирская область)

7. «Троица. Охотники на ведьм» (автор – Джейсон Свэггер (Дмитрий Емелин), с. Толбазы, Республика Башкортостан)

8. «Маски» (автор – Ольга Трескина, г. Мценск, Орловская область)

9. «Желание Жизни» (автор – Татьяна Мохова, г. Выкса, Нижегородская область)

10. «Отрицательный персонаж» (автор – Евгений Белов, г. Липецк)

Номинация «Художественная книга: поэзия»

1. «Очередь за солнцем» (автор – Надежда Келарева, г. Северодвинск, Архангельская область)

2. «Стихотворения. Петербургский цикл» (автор – Мария Матанцева, Москва)

3. «Кошка в моей душе. Четырнадцать стихотворений о любви» (автор – Евгения Федорова, г. Тверь)

4. «ГУЛАГ, или Молитва Иисусам» (автор – Джон Роуз (Ян Рыбчик), с. Стародубское, Сахалинская область)

5. «Творческая душа» (автор – Беслан Шипшев, г. Реутов, Московская область)

6. «О жизни и смерти» (автор – Александра Шик, г. Великий Новгород)

7. «Отделение патологии» (автор – Катрин Эм (Екатерина Малофеева), г. Чита)

8. «Начать сначала» (автор – Александра Молоканова, Санкт-Петербург)

Номинация «Художественная книга: фантастика»

1. «Невозвратимое» (автор – Алиса Арчер (Алисса Григорьева), Москва)

2. «Дуэлянт» (автор – Павел Хатемкин, Санкт-Петербург)

3. «Восемь минут» (автор – Александр Бураков, г. Белгород)

4. «Аяна. Книга1. Внутренние Земли» (автор – Антон Шумилов, г. Нижний Новгород)

5. «Ева. Крепость» (автор – Ольга Николаева (Обручева), г. Саратов)

Номинация «Художественная книга: детектив»

1. «Преступление с того света» (автор – Владимир Ключников, г. Коломна, Московская область)

2. «Феникс: Выход из сна» (автор – Тайлер Мерсер (Максим Юрченко), пгт. Инской, Кемеровская область)

3. «Фейк» (автор – Нана Рай (Анастасия Румянцева), г. Великие Луки, Псковская область)

4. «Что я знаю о тебе?» (автор – Вера Ард (Ольга Луканина), г. Тула)

5. «Загоняя овец» (авторы – Теверовские М. и Е. (Михаил и Екатерина Теверовские), Москва)

6. «Экзопулус вздымает волны» (автор – Анастасия Краун, Москва)

Номинация «Детская книга»

1. «Тараканья охота» (автор – Любовь Головина, г. Иркутск)

2. «Рождение чемпиона» (автор – Кристина Александрова (Алена Шилова), г. Саратов)

3. «Считай звёзды» (автор – Кира Каулиц (Инна Ильина), г. Самара)

4. «Выдумщики» (автор – Ольга Ананьева, Москва)

5. «Лунная пещера» (автор – Полина Щербак, г. Челябинск)

6. «Под раскидистым дубом» (автор – Мария Розова, Москва)

Номинация «Нонфикшн»

1. «Правовой статус Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» (автор – Павел Ермошин, Москва)

2. «История Героев» (автор – Степан Зотов, Москва)

3. «Настольная игра "Футбол на бумаге"» (автор – Виталий Морозков, г. Архангельск)

4. «5mm/h» (автор – Д.С. (Дина Сафина), г. Казань)

5. «Молодежная политика «с нуля»» (автор – Евгений Игнатьев, г. Светогорск, Ленинградская область)

Номинация «Киносценарий»

1. «Призраки» (автор – Андрей Коннов, г. Самара)

2. «Шаги безумия» (автор – Валерия Трофимова-Рихтер (Гоман), г. Томск)

3. «Там, где бог не видит» (автор – Чингис Дармаев, Санкт-Петербург)

4. «Однажды в Таверне» (автор – Илья Воронин, г. Сочи, Краснодарский край)

5. «Усатая жизнь» (автор – Елена Шестакова, г. Долгопрудный, Московская область)

Номинация «Дебют»

1. «К.В.Е.С.Т. Книга 1. Дорога к мечте» (автор – Валерия Чухряева, г. Волгоград)

2. «Тридевятое царство в наши дни» (автор – Михаил Пасынков, г. Казань)

3. «Юрген Лаос» (автор – Юрген Лаос (Вячеслав Еропов), г. Иркутск)

4. «Перекошенный человек рассекал темноту» (автор – Наталья Русская (Мерзлякова), Санкт-Петербург)

5. «Всё по-старому» (автор – Владислав Сотников, г. Ульяновск)

«Несмотря на популяризацию литературы и книгоиздания в последние годы, в России по-прежнему сохраняется проблема нехватки молодых современных писателей и поэтов. Возможностей заявить о себе у них сегодня не так много, и поэтому победа в премии и поддержка со стороны лидеров рынка может дать им шанс перевести свою карьеру на более высокий уровень. – комментирует директор Роскультцентра Марина Абрамова. – В этом году за счет снижения порога для соискателей нам удалось значительно увеличить аудиторию премии – число заявок по сравнению с прошлым годом возросло почти вдвое. География участников также расширилась, а к экспертному совету премии присоединились десятки выдающихся литераторов. Наша общая задача – создать для молодежного сообщества условия для обмена опытом и помочь им сделать реальный вклад в литературное наследие».

Победители премии будут определены советом жюри, в состав которого вошли писатели, литературные критики, а также известные деятели в области культуры и литературы: писатель и главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов, литературный критик, писатель и лауреат премии «Большая книга» Лев Данилкин, вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько, главный редактор РИАМО Максим Шарапов, генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев, главный редактор издательства «Бомбора» Рамиль Фасхутдинов, начальник отдела подростковой литературы издательства «Эксмо» Татьяна Суворова, писатель-фантаст Вадим Панов и др.

Победители премии будут удостоены следующих призов:

• Номинации «Художественная книга» (направления «Детектив», «Фантастика», «Проза»), «Детская книга», «Нонфикшн», «Дебют» – авторский договор на выпуск книги в издательстве «Эксмо»

• Номинация «Художественная книга» (направление «Поэзия») – авторский договор на выпуск книги в издательстве «Эксмо» под брендом Inspiria Air

• Номинация «Художественная книга» (направления «Проза», «Поэзия») – публикация в Литературной газете

• Номинация «Киносценарий» – возможность попасть в пул сценаристов, с которыми работает продюсерская компания «Среда» и скаутинговое агентство «Бест кейс»

• Специальная номинация «Электронная книга» – предложение заключить контракт на выпуск произведения в издательстве «ЛитРес», изготовление аудиоверсии своего произведения с последующим распространением на ресурсах ЛитРес, подарочный тираж печатной версии книги, скидки на услуги ЛитРес:Самиздат, а также дополнительное продвижение произведения на всех ресурсах группы компаний «ЛитРес».

Всего организаторами Национальной премии для молодых авторов, пишущих на русском языке, было получено более 600 заявок от соискателей из 78 регионов. Наиболее востребованным направлениями стали «Поэзия» (202 заявки), «Проза» (139 заявок) и «Фантастика» (122 заявки). Авторы из Москвы стали самыми активными претендентами, за ними следуют жители Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан и Краснодарского края.

Официальные партнеры премии: издательство «Эксмо», сервис электронных и аудиокниг ЛитРес, продюсерская компания «Среда», скаутинговое агентство «Бест Кейс», Российский книжный союз, Российское движение школьников, фонд «Поэзия улиц».

Информационные партнеры премии: Литературная газета, РИАМО, сервис ReadRate.com.

Национальная литературная премия для молодых авторов проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Следите за новостями проекта на официальном сайте ФГБУ «Роскультцентр».

Теги: #писатели
Источник: Псковская Лента Новостей
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