Культура

«Сложное и понятное»: Юлия Пересильд оценила кинофильм о Викторе Цое

Российская актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд поделилась в Instagram впечатлениями от просмотра кинофильма «Цой» режиссера Алексея Учителя, который является отцом ее двух дочерей.

«Какое же замечательное кино! Сложное и понятное одновременно!» - отметила она и поздравила Алексея Учителя с новой картиной.

«Это победа! Прекрасные актерские работы! Настоящая жизнь в кадре! Юрий Викторович Клименко, объективно, гений! Максим Беловолов создал такую звуковую атмосферу, что ты внутри этого путешествия в автобусе! И главное, несмотря ни на что, Цой жив! Любовь к нему в каждом миллиметре этого кино! Поздравляю! Всегда радостно видеть талантливые произведения коллег», - добавила Юлия Пересильд.

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Съемки фильма о Викторе Цое проходили и в Псковской области, в частности, в Выбутах и Острове.