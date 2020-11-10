Культура

Завершается корректировка планов управления объектами Всемирного наследия в Псковской области

Итоги работы по включению псковских храмов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО подводить еще рано — перед комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области поставлены долговременные задачи, выполнение которых продлится не один год. Как передает корреспондент Псковской Лент Новостей, об этом на пресс-конференции 10 ноября сообщил и. о. председателя комитета комитета Вадим Нэдик.

«В настоящее время идет корректировка планов управления объектами Всемирного наследия — нашим серийным объектом "Храмы псковской архитектурной школы", и эта работа, которую выполняет институт им. Лихачева, — в стадии завершения. В пятницу ждем визита сотрудников института, которые привезут практически готовый план управления», - рассказал он и добавил, что сотрудники комитета ОКН и представители института планируют обсудить детали, чтобы в декабре можно было окончательно принять работу, выполненную институтом.

Напомним, 7 июля 2019 года Комитет ЮНЕСКО включил памятники древнего Пскова в список объектов всемирного наследия. Среди них - собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, Преображенский собор Мирожского монастыря, собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья с остатками колокольни, воротами и оградой, церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Николы с Усохи и церковь Василия на Горке.