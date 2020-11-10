Культура

Служба управления объектами ЮНЕСКО создается в Псковской области

Специальная служба управления объектами ЮНЕСКО создается в Псковской области. Она будет функционировать на базе Научно-производственного центра. Как передает корреспондент Псковской Лент Новостей, об этом на пресс-конференции 10 ноября сообщил и. о. председателя комитета комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

«В плане управления объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО прописано мероприятие по созданию специальной службы управления объектами ЮНЕСКО на базе НПЦ. В новом году начнет работу отдел в составе 4 сотрудников. На сегодня приказом НПЦ за этим направлением закреплен один сотрудник — Мария Лисенкова», - рассказал он и отметил, что от комитета по ОКН к этой работе привлечен сотрудник отдела градостроительной деятельности.

«Надеюсь, с 1 января штатные изменения будут утверждены», - заключил Вадим Нэдик.