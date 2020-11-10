Культура

Древлехранитель Псковской епархии: Включение храмов в список ЮНЕСКО - это не только особые привилегии

Включение псковских храмов в список ЮНЕСКО - это не только особые привилегии, но еще и особая ответственность. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение на пресс-конференции 10 ноября высказал древлехранитель Псковской епархии отец Антоний Воеводин.

«С особыми привилегиями идет и особая ответственность. Внимание мировой общественности теперь будет обращено и на псковскую архитектуру. И это хорошо», - сказал он.

По словам древлехранителя Псковской епархии, внимание к объектам, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО увеличилось. Несмотря на действие ограничительных мер, связанных с коронавирусом, там удается поддерживать духовную жизнь.

Очень важно, по его словам, определить, как будет обеспечиваться контроль за текущим состоянием объектов ЮНЕСКО и как разрабатывать проектную документацию по их реставрации. «Мы примем во внимание алгоритм действий, обозначенный областным комитетом по охране объектов культурного наследия, и будем действовать в соответствии с нормами», - подчеркнул отец Антоний.

За каждым храмом, включенным в список ЮНЕСКО, будет закреплено лицо, отвечающее за его текущее состояние.