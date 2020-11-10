Культура

В Псковской епархии приведут убранство храмов к единообразию

Приспособление храмов к современному использованию должно, прежде всего, учитывать историчность. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое мнение на пресс-конференции 10 ноября древлехранитель Псковской епархии отец Антоний Воеводин.

Он согласился с тем, что сегодня убранство некоторых храмов не соответствует тому, что было заложено исторически. «Много где поставили пластиковые окна, напольные покрытия требуют адаптации к общему стилю архитектуры. Все это надо постепенно изучать и делать проекты с учетом комиссионного мнения, а не мнения одного специалиста», - отметил священник.

«Во многих храмах нехорошая ситуация и много недочетов, на которые владыка (Псковский и Порховский Тихон — ред.) обращает внимание и негодует по этому поводу. Зная его фундаментальный поход, можно быть уверенными, что он будет приводить их к единому знаменателю», - добавил отец Антоний. По его мнению, «приспособление церквей к современному использованию должно учитывать разные стороны — и историчность, и функциональное применение».

«Но не надо забывать, что, прежде всего, это не музей, а живой храм, - заметил он. - Поэтому "историчность должна учитываться в первую очередь"».