Ирина Голубева поблагодарила Общественный совет по ОКН за то, что не дремал

Зампредседателя Псковского областного отделения ВООПИиК Ирина Голубева высоко оценила работу Общественного совета при региональном комитете по охране объектов культурного наследия в части продвижения вопроса по разработке плана управления объектами, включенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Свое мнение на этот счет она высказала на пресс-конференции 10 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«В данном случае толчок для разработки плана управления памятниками ЮНЕСКО дал Общественный совет при областном комитете по ОКН, а конкретно этим активно занималась председатель совета Наталья Савицкая», - пояснила она, добавив, что региональное отделение ВООПИиК в этой ситуации взяло на себя роль наблюдателя, но готово в случае необходимости оказать всемерную помощь.
«Моя оценка работы Общественного совета высока. Приняли 10 храмов в список ЮНЕСКО - и все улеглись на лавры и начали на них почивать. А Общественный совет не дремал и дальше способствовал тому, чтоб вопрос о плане управления объектами решался», - добавила Ирина Голубева.
В то же время, по ее словам, членам ВООПИиК «не нравится, что этот вопрос отдан на откуп институту Лихачева». «Потому что за базовой информацией он все равно обращается в Псков. И еще неизвестно, насколько у них налажена коммуникация. Ведь вопрос управления объектами ЮНЕСКО — это во многом вопрос взаимодействия всех структур, в том числе общественности», - резюмировала Ирина Голубева.