Культура

Эксперты не наблюдают негативного воздействия дорожных работ на состояние церкви Косьмы и Дамиана

Ощутимого воздействия дорожных работ, проводимых на улице Леона Поземского, на состояние реконструируемой церкви Косьмы и Дамиана с Примостья в Пскове не наблюдается. Как передает корреспондент Псковской Лент Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 10 ноября и. о. председателя регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик.

«В настоящее время мы наблюдаем за воздействием на объекты культурного наследия по всему ремонтируемому участку улицы. НПЦ выставил "маяки" на местах, где образовались трещины. Деформация произошла практически на всех памятниках, - констатировал он. - У нас были вопросы по Поземского, 22-24 (здание шпагатной фабрики — ред.), где использовались катки. Мы предотвратили их работу и призвали применять другие технологии, чтобы вибрация от катков не влияла на состояние объекта».

Что касается церкви Косьмы и Дамиана с Примостья, по словам Вадима Нэдика, «пока очевидно негативного воздействия нет». «Но оно, так или иначе, было там всегда в связи с движением автотранспорта. Площадь дорожного полотна там будет увеличена, а значит, нагрузка будет перераспределена. Надеюсь, при условии соблюдения всех технологий по созданию трассы негативное воздействие на объект будет минимизировано», - отметил и. о. председателя профильного комитета.

Вадим Нэдик напомнил, что в настоящее время силами реставрационной компании ООО «АРМ АРКАДА-НТ» ведется реконструкция церкви Косьмы и Дамиана. Срок окончания работ - 25 ноября 2022 года.

«Мы подали заявку в министерство культуры на разработку проекта приспособления и благоустройства территории этого объекта. В первую очередь, это касается инженерных сетей. В храме ничего нет, кроме электричества. Это неправильно, поскольку храм действующий», - заметил Вадим Нэдик и добавил, что проект будет направлен на государственную историко-культурную экспертизу.