Культура

Вадим Нэдик рассказал, чем может обернуться исключение «псковских» объектов из списка ЮНЕСКО

И. о. председателя комитета комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик на пресс-конференции 10 ноября рассказал, чем может обернуться исключение псковских храмов из списка ЮНЕСКО, если оно произойдет.

«Для самого объекта это ничем не обернется, если, конечно, само его состояние не повлияло на исключение из списка ЮНЕСКО.

Самое важное, по его мнению, - риск утраты самого объекта. «Репутационные риски в данном случае вторичны. Да, это репутация нашей страны, но если говорить о приоритетах, не дай бог допустить утрату объекта! Потому что презумпция сохранности — законное требование к органам охраны культурного наследия», - подчеркнул Вадим Нэдик.

«Наша страна с ее культурой и традициями не имеет права допускать такие вещи. В Европе к этому относятся проще», - заметил он, приведя в качестве примера ситуацию с мостом в Лейпциге, который исключили из списка ЮНЕСКО из-за его переустройства.