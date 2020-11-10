Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Семейная связь
Квартирный вопрос
Новогодний Корпоратив
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Назад в прошлое
Новая модель сапог Nordman
Телефон прямого эфира 56-73-72
ГОЛОСУЙ! За «Нужных людей»
Чего ждать на федеральных дорогах
 
 
 
ещё Культура 10.11.2020 15:360 Служба управления объектами ЮНЕСКО создается в Псковской области 11.11.2020 08:120 Вадим Нэдик рассказал, чем может обернуться исключение «псковских» объектов из списка ЮНЕСКО 11.11.2020 07:350 Границы 18 памятников утвердили в Псковской области 10.11.2020 22:300 Совместные проекты планируют реализовать госархивы Псковской и Ленинградской областей 10.11.2020 21:450 Молебен пройдет в часовне святой Анастасии в Пскове 11 ноября 10.11.2020 18:000 Лучшего в православной живописи определили среди заключенных в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 09.11.2020 06:5720 Рекордное число человек заразилось коронавирусом в Псковской области за сутки 08.11.2020 08:0515 Михаил Ведерников призвал не устраивать «охоту на ведьм» из-за вопиющих случаев в здравоохранении 10.11.2020 11:167 Более 9000 человек заразились коронавирусом в Псковской области 08.11.2020 11:3517 Поручение запоздало, и человек умер – Михаил Ведерников призвал псковичей не устраивать спам-кампании в соцсетях 08.11.2020 20:4412 Главврач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко заболела COVID-19
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Вадим Нэдик рассказал, чем может обернуться исключение «псковских» объектов из списка ЮНЕСКО

11.11.2020 08:12|ПсковКомментариев: 0

И. о. председателя комитета комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик на пресс-конференции 10 ноября рассказал, чем может обернуться исключение псковских храмов из списка ЮНЕСКО, если оно произойдет.

«Для самого объекта это ничем не обернется, если, конечно, само его состояние не повлияло на исключение из списка ЮНЕСКО.

Самое важное, по его мнению, - риск утраты самого объекта. «Репутационные риски в данном случае вторичны. Да, это репутация нашей страны, но если говорить о приоритетах, не дай бог допустить утрату объекта! Потому что презумпция сохранности — законное требование к органам охраны культурного наследия», - подчеркнул Вадим Нэдик.

«Наша страна с ее культурой и традициями не имеет права допускать такие вещи. В Европе к этому относятся проще», - заметил он, приведя в качестве примера ситуацию с мостом в Лейпциге, который исключили из списка ЮНЕСКО из-за его переустройства.

Теги: #ЮНЕСКО #ОКН #наследие
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Последуете ли вы рекомендации Роспотребнадзора провести новогодние праздники дома?
В опросе приняло участие 218 человек
11.11.2020, 08:380 Престольный праздник отметит храм Космы и Дамиана с Гремячей горы 11.11.2020, 08:290 В Псковской области найдены пропавшие мужчина и женщина 11.11.2020, 08:211 Спецпредставитель президента заявил о необходимости цифровых судей 11.11.2020, 08:120 Вадим Нэдик рассказал, чем может обернуться исключение «псковских» объектов из списка ЮНЕСКО
11.11.2020, 07:582 Стало известно имя девушки, опубликовавшей скандальное видео с Дзюбой 11.11.2020, 07:570 Электронный кабинет управления правами граждан планируют создать в России 11.11.2020, 07:470 Центробанку предложили унифицировать тарифы по ипотечным страховкам 11.11.2020, 07:350 Границы 18 памятников утвердили в Псковской области
11.11.2020, 07:230 В России запретят застраивать земли под органические культуры 11.11.2020, 07:142 Риск заражения коронавирусом выше у играющих на кларнете и гобое 11.11.2020, 07:000 Рост спроса на пульсоксиметры зафиксировали в России 11.11.2020, 00:047 Почти 140 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
10.11.2020, 23:000 Пскович выплатил более 1 млн рублей долга после вмешательства приставов 10.11.2020, 22:300 Совместные проекты планируют реализовать госархивы Псковской и Ленинградской областей 10.11.2020, 22:089 Центр управления регионом в Псковской области откроется 26 ноября 10.11.2020, 21:450 Молебен пройдет в часовне святой Анастасии в Пскове 11 ноября
10.11.2020, 21:340 Дома многодетных семей проверили сотрудники МЧС в псковской Тямше 10.11.2020, 21:080 В Псковской области определили победителя конкурса «Причудский пирог» 10.11.2020, 20:473 Владимир Путин заявил о расширении присутствия НАТО у российских границ 10.11.2020, 20:151 Производство оборудования для переработки отходов животного происхождения планируют запустить в ОЭЗ «Моглино»
10.11.2020, 19:531 Врач рассказал, сколько зарабатывает в псковской стоматологической поликлинике 10.11.2020, 19:273 Михаил Ведерников: Служба в ОВД требует исключительной отваги и честности 10.11.2020, 19:060 Музей спорта Псковского края пополнился редкими фотографиями олимпийской чемпионки Татьяны Авериной 10.11.2020, 18:470 Минэкономразвития РФ приглашает псковичей на вебинар о финансовой грамотности
10.11.2020, 18:400 Прокуратура проводит проверку по факту неуведомления родственников о смерти мужчины в великолукской больнице 10.11.2020, 18:357 Ученые заявили об эпидемии психических расстройств на фоне коронавируса 10.11.2020, 18:261 Госзакупки по небольшим контрактам превратятся в электронный магазин - Ольга Милонаец 10.11.2020, 18:250 Псковский губернатор и генконсул Кореи в Петербурге обсудили перспективы сотрудничества
10.11.2020, 18:190 Добровольцы помогли пожилым великолучанам с доставкой продуктов на дом 10.11.2020, 18:120 Волонтерский центр продолжает работу в Псковской области 10.11.2020, 18:000 Лучшего в православной живописи определили среди заключенных в Псковской области 10.11.2020, 17:480 Псковский Роспотребнадзор ответит на вопросы об ограничениях в общепите
10.11.2020, 17:391 Эксперты не наблюдают негативного воздействия дорожных работ на состояние церкви Косьмы и Дамиана 10.11.2020, 17:350 В Псковской области остаются активными семь очагов коронавируса 10.11.2020, 17:280 Ольга Милонаец назвала самые проблемные сферы по числу нарушений антимонопольного закона 10.11.2020, 17:190 Более 11 тысяч псковичей написали «Большой этнографический диктант»
10.11.2020, 17:051 В Гдовском районе автомобиль съехал в кювет из-за гололеда 10.11.2020, 16:540 Душевные концерты: в регионе прошли выступления хора Псково-Печерского монастыря 10.11.2020, 16:540 Большим событием для региона назвал Андрей Пронин победу псковской артистки в «Золотой маске» 10.11.2020, 16:531 Ирина Голубева поблагодарила Общественный совет по ОКН за то, что не дремал
10.11.2020, 16:520 Госдума утвердила новых министров и вице-премьера 10.11.2020, 16:500 Большой секрет для маленькой компании 10.11.2020, 16:400 Дмитрий Месхиев поздравил псковскую артистку с получением «Золотой маски» 10.11.2020, 16:350 Испорченные вандалами таблички на объектах ЮНЕСКО в Пскове заменят в 2021 году
10.11.2020, 16:213 Путин заявил о скорой регистрации третьей российской вакцины от коронавируса 10.11.2020, 16:200 Движение автомобилей ограничат на улице Московской в Пскове с 11 ноября 10.11.2020, 16:190 В Псковской епархии приведут убранство храмов к единообразию 10.11.2020, 16:039 Безнадежного пациента спасли в Псковской инфекционной больнице
10.11.2020, 15:570 «Изначально я ни на что не рассчитывала»​​​​​​​: псковская актриса о премии «Золотая маска» 10.11.2020, 15:510 Древлехранитель Псковской епархии: Включение храмов в список ЮНЕСКО - это не только особые привилегии 10.11.2020, 15:400 Ночные заморозки снова ожидаются в Псковской области 10.11.2020, 15:360 Служба управления объектами ЮНЕСКО создается в Псковской области
10.11.2020, 15:330 Мальчика сбил автомобиль на улице Леона Поземского в Пскове 10.11.2020, 15:321 Редкие фрески обнаружили в псковском храме 10.11.2020, 15:301 Автоинструктора оштрафовали в Острове за работу без маски 10.11.2020, 15:280 Завершается корректировка планов управления объектами Всемирного наследия в Псковской области
10.11.2020, 15:200 В Сети появилось видео с места ремонта путепровода через Северный обход Пскова 10.11.2020, 15:180 Федеральные и региональные инициативы обсудили в «Школе молодых законотворцев» 10.11.2020, 15:070 Началась видеотрансляция пресс-конференции «ЮНЕСКО: псковский опыт» 10.11.2020, 15:050 В Пскове проехавший на красный свет «Хендай» проверил на прочность «Киа»
10.11.2020, 14:440 Вывоз антиквариата пресекли таможенники в Псковской области 10.11.2020, 14:412 Скидки для полицейских действуют в ресторане «Инжир» и кафе «Вкус и цвет» в Пскове 10.11.2020, 14:413 Псковский губернатор пообещал руководителям трех комитетов бессонные ночи 10.11.2020, 14:374 Актриса Псковского драматического театра завоевала «Золотую маску»
10.11.2020, 14:360 Ольга Милонаец: Соблазн списать все недоделки по госконтрактам на пандемию велик 10.11.2020, 14:300 Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 на Северо-Западе достигла 90% 10.11.2020, 14:210 Более 100 цирковых животных ввезли через границу в Псковской области 10.11.2020, 14:190 Псковская область занимает предпоследнее место в СЗФО по числу выздоровевших от COVID-19
10.11.2020, 14:104 Николай Рассадин предложил освободить малый и средний бизнес от налогов в период пандемии 10.11.2020, 14:010 «Эхономика» с Ольгой Милонаец. ВИДЕО 10.11.2020, 13:550 Сумма штрафов от Псковского УФАС в этом году в 10 раз больше, чем обычно 10.11.2020, 13:471 Финалистки конкурса «Мисс Псков» погрузились в мир фэшн-индустрии
10.11.2020, 13:400 Наталья Федорова: Ветераны полиции - люди высокой нравственной закалки 10.11.2020, 13:360 В Псковском УФАС указали на увеличение количества жалоб в сфере госзакупок 10.11.2020, 13:301 В Пскове пешеходы получают штрафы, когда не смотрят по сторонам на проезжей части 10.11.2020, 13:290 В Дедовичах ищут мужчину в очках и с седой бородой
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.