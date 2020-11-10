Культура

Совместные проекты планируют реализовать госархивы Псковской и Ленинградской областей

Государственный архив Псковской области и Ленинградский областной государственный архив в Выборге планируют реализовать несколько совместных проектов, связанных с именем князя Александра Невского, а также в рамках федерального проекта «Без срока давности». Об этом сообщает областной госархив в своем аккаунте в Instagram.

Отмечается, что сегодня, 10 ноября, в Доме дружбы Ленинградской области открылась выставка «Псков и Выборг: центры торговли Северо-Запада России». «Теперь жители Санкт-Петербурга могут увидеть интереснейшие материалы, ранее экспонировавшиеся в Пскове», - рассказали в архиве.

Кроме того, накануне директор Ленинградского областного государственного архива в Выборге Юлия Крипатова и директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин стали гостями студии ЛенТВ24. «В прямом эфире речь шла об этапах подготовки к выставке, о трудностях, с которыми сталкивались архивисты, о некоторых из судебных дел, так или иначе связанных с торговлей», - добавили в архиве.