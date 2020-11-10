Культура

Границы 18 памятников утвердили в Псковской области

Границы 18 памятников культурного наследия регионального и федерального значения утвердили в Псковской области. Соответствующие приказы, подписанные исполняющим обязанности председателя областного комитета по охране объектов культурного наследия Вадимом Нэдиком, опубликованы на сайте нормативно-правовых актов региона 10 ноября.

Так, утверждены границы:

- территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой» (XIX-XX вв.), расположенного по адресу: Псков, улица Карла Маркса, 6;

- территории объекта культурного наследия регионального значения «Офицерский флигель» (1892-1894 гг.), расположенного по адресу: Псков, Комиссаровский переулок, 2;

- территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», (2-я половина XIX в.), расположенного по адресу: Псков, улица Карла Маркса, 17;

- территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой» (XIX–XX вв.), расположенного по адресу: Псков, улица Карла Маркса, 4;

- территории объектов культурного наследия регионального значения «Прачешный двор» (1847-1856 гг.), расположенного по адресу: Псков, Комиссаровский переулок, 1, и «Дом жилой» (1860 г.), расположенного по адресу: Комиссаровский переулок, 1-а;

- территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой» (2-я половина XIX в.), расположенного по адресу: Псков, улица Карда Маркса, 22;

- территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Медема (доходный)» (около 1907 г.), расположенного по адресу: Псков, улица Гоголя, 14;

- территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Преображенской церкви» (1758-1863 гг.), расположенного в деревне Вехно Новоржевского района;

- территории объекта культурного наследия федерального значения «Дом Куколькина» (1840-1850 гг.), расположенного по адресу: Опочка, улица Коммунальная, 6;

- территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Герою Советского Союза М. Кузьмину» (1942 г.), расположенного по адресу: Великолукский район, Лычевская волость, вблизи деревни Першино;

- территории объекта культурного наследия регионального значения «Бани торговые К. И. Гельдта» (1873 г., начало ХХ в.), расположенного по адресу: Псков, улица Милицейская, 16;

- территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Лахновского доходный. (Меблированные комнаты)» (конец XIX в.), расположенного по адресу: Псков, улица Карла Маркса, 23;

- территории объекта культурного наследия регионального значения «Двор Калашниковых. Дом жилой» (конец XVIII - конец XIX в.), расположенного по адресу: Псков, улица Некрасова, 31/27;

- территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой» (XIX - ХХ вв.), расположенного по адресу: Псков, улица Калинина, 28;

- территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой» (XIX - ХХ вв.), расположенного по адресу: Псков, улица Карла Маркса, 31;

- территории объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Пустое Воскресение» (XIV в.), расположенного по адресу: Пыталовский район, сельское поселение «Гавровская волость», деревня Пустое Воскресенье;

- территории объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Киево-Печерской Богоматери (дер.)» (1895 г.), расположенного в деревне Руново Новосокольнического района;

- территории объекта культурного наследия федерального значения «Здание церкви усадьбы Михельсон» (XVIII в.), расположенного по адресу: Невельский район, деревня Иваново, 38.

В границах территории объекта культурного наследия разрешаются: реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного наследия для современного использования; ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях

Запрещается: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального строительства; проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; прокладка инженерных коммуникаций надземным и наземным способом.