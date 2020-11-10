Культура

Евгений Шапкин: Инвестору не интересны непонятные здания-памятники

Главный архитектор области Евгений Шапкин поддерживает идею главы администрации Пскова Александра Братчикова исключить разрушенные дома на улице Труда из реестра объектов культурного наследия регионального значения. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Реестр составлялся в 2002 году, и это самая халатная работа, которая была проведена. Как он составлялся, я не знаю и никто не знает. Банальный пример - есть в реестре памятник архитектуры, у него есть адрес, а на этом месте стоит панельный дом», - сказал главный архитектор.

Поэтому, убежден он, с домами №3 и №7А по улице Труда «тоже надо разобраться, памятники ли это вообще». «Обследовав дома, надо убрать то, что не является памятником. Как я понимаю, такая работа уже начата. Если говорить об уплотнении центра города, инвестору не интересно приходить туда, где непонятные здания-памятники», - заключил Евгений Шапкин.