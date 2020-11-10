Культура

Великолукская писательница: Включение романа в шорт-лист литературной премии почетно

Новость о том, что мой роман вошел в шорт-лист литературной премии я узнала из СМИ. Об этом корреспонденту «МК в Пскове» рассказала писательница из Великих Лук Анастасия Румянцева, чей детектив «Фейк» вошел в шорт-лист Национальный литературной премии для молодых авторов.

«Это очень приятно! Даже если моя книга не победит в номинации, включение романа в шорт-лист очень почетно», - считает великолукская писательница.

«Никто не отменяет вдохновение, но писать книгу – это в первую очередь работа. Чтобы включиться в процесс, иногда нужно заставить себя, сесть, что называется, расписаться. И тогда через какое-то время уже забываешь, что делал над собою усилие, чувствуешь, что что-то водит твоею рукой. Герои начинают вести себя так, как ты и не предполагала, выкидывают какие-то незапланированные фокусы… И, бывает, к финалу мало что остается от первоначальной задумки», - рассказывает Анастасия.

Интервью с писательницей из Великих Лук читайте на портале «МК в Пскове».