Культура

Жители Пскова отдают предпочтение российским сериалам

В период самоизоляции жители Псковского региона отдали предпочтение российским сериалам – «Фитнес», «Ивановы-Ивановы», «Гранд», «Содержанки» и «Война семей». Суммарно их посмотрели почти 10 000 раз. Такие выводы сделали аналитики МегаФона, изучив трафик собственного сервиса МегаФон ТВ за 9 месяцев 2020 года.

Список самых популярных фильмов сервиса МегаФон ТВ возглавил криминальный боевик «Джентльмены». На втором месте – американская приключенческая комедия 2020 года «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». Также в пятерку лидеров попали «Достать ножи», «Соник в кино» и «Терминатор: Тёмные судьбы».

Добавим, что почти 50% зрителей в основном выбирали комедийный контент, на втором месте по популярности – драмы, на которые пришлось порядка 25% всех просмотров с начала года. При этом российские фильмы и сериалы оказались более востребованы, чем зарубежные: на долю контента отечественных производителей пришлось более 55% видеосмотрения.

Среди жанров кинофильмов самым популярным стали фантастика, которую выбирал каждый четвертый пользователь сервиса. В топ-5 также вошли боевики, мультфильмы, драмы и ужасы. Больше половины фильмов заинтересовали лишь один раз, а около 5% фильмов посмотрели пять и более пользователей.

«Одной из задач МегаФона, как оператора цифровых возможностей, мы видим формирование для нашего абонента удобных и востребованных сервисов для получения максимально положительного пользовательского опыта. И МегаФону ТВ отдают все большее предпочтение из месяца в месяц. Так, только за последний год аудитория сервиса в Псковской области выросла более чем на 30%», – комментирует директор Псковского регионального отделения МегаФона Александр Долгих.