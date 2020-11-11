Культура

Вышел новый выпуск «Михайловской пушкинианы»

Вышел новый 79-й выпуск «Михайловской пушкинианы». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее.

Для названия сборника — «Меж нив златых и пажитей зеленых» — по музейной традиции выбрали цитату из Пушкина. Это строка из знаменитого, программного стихотворения «…Вновь я посетил», которое было создано поэтом в псковском родовом имении, в Михайловском, в сентябре 1835 года.

На первой странице обложки — репродукция картины Юрия Жулина «Церковь святого великомученика и Победоносца Георгия на городище Воронич» (2011). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Новый выпуск «Михайловской пушкинианы» состоит из трех разделов. В первый из них включены материалы круглого стола памяти М. Е. Васильева «Краеведение, история и археология Пушкиногорья», который проходил в музее весной прошлого, 2019 года. Читатели найдут здесь статью «К вопросу о культовости валуна из деревни Марамоха», подготовленную редакторами интернет-проекта «Регионавтика. Северо-Запад» Александром Потравновым и Татьяной Хмельник; откроют для себя ряд не известных до сего времени фактов об истории Воскресенской церкви в пригороде Ворониче (автор публикации — сотрудник «Михайловского» Виктор Никифоров) или о проектировании и начале строительства железнодорожной линии «Псков — Полоцк» (подготовлено псковским энтузиастом-историком Дмитрием Артамоновым).

Представители вновь открытых дворянских фамилий Новоржевского уезда, а также Пушкины из Опочецкого уезда также стали «героями» нового сборника. Отдельного внимания заслуживает материал о «случайных» археологических находках в Пушкинском заповеднике — здесь в достаточно строгом изложении дано много важной, неизвестной ранее информации как для профессионалов-музейщиков, так и для «рядовых» читателей, интересующихся историей псковских пушкинских мест. Автор публикации — Андрей Васильев, начальник отдела краеведения, истории и археологии музея-заповедника «Михайловское».

Второй раздел — традиционная для «михайловской пушкинианы» последних лет рубрика «Из научных изысканий сотрудников Пушкинского заповедника». Открывает его статья «От Александра к Александру» — в ней ученый секретарь музея Эдуард Узенев рассказывает о некоторых генеалогических связях предков Пушкина. Так, среди многого прочего, здесь приведены доказательства родства великого поэта с великим полководцем, князем Александром Невским. «…Рассмотрев лишь часть множества родовых нитей, тянущихся от А. С. Пушкина в глубь веков, можно убедиться, что его генеалогическое древо — это, по сути, срез отечественной истории», — итожит свое повествование Эдуард Узенев.

Заключительная часть 79-й «Пушкинианы» — несколько статей и заметок, подготовленных по разным архивным материалам. Три из них посвящены переписке печально знаменитого из истории Михайловского в годы Великой Отечественной войны Кузьмы Афанасьева — с того времени, когда он был ещё лесником «Пушкинского уголка». «В РГАЛИ чудесным образом обнаружился фонд …Кузьмы Васильевича Афанасьева», — отмечает автор публикаций, журналист и исследователь Екатерина Варкан. Есть в этом разделе сборника и заметки по документам из фондов актёра Журавлева, переписка с Гейченко и Звонцовым, многое другое.

Издание хорошо проиллюстрировано. Его общий объем — 320 страниц. Адрес новой «Михайловской пушкинианы» в сети — http://pushkinland.ru/2018/lib/lib2.php. По традиции музей предоставляет всем желающим право свободного чтения и скачивания этой и других книг из научно-популярной серии, которую выпускает с 1996 года.