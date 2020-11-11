Культура

Ирина Винер-Усманова выступила за сохранение Анастасиевской часовни в Пскове

За сохранение Анастасиевской часовни в Пскове выступила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, председатель комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты РФ Ирина Винер-Усманова.

Как сообщается на сайте благотворительного фонда Елены Ивановны Рерих, накануне прославленный тренер и педагог в своем блоге на официальном сайте Общественной палаты обратилась ко всем жителям России с призывом «Вместе всем миром восстановим Анастасиевскую часовню г. Пскова».

«Хочу поделиться с вами благим начинанием неравнодушных людей, которые объединили свои силы для реставрации уникальных настенных росписей и архитектуры часовни Святой Анастасии города Пскова. В настоящее время этот объект культурного наследия разрушается буквально на глазах. Важно, что в создании часовни участвовали два выдающихся деятеля отечественной культуры – архитектор Алексей Щусев и художник Николай Рерих, по эскизам которого был расписан храм», – говорится в обращении.

Ирина Винер-Усманова пояснила, что, благодаря общественности, ситуация с памятником получила широкий резонанс в региональных и федеральных СМИ. В поддержку Анастасиевской часовни выступил целый ряд известных деятелей культуры, в том числе народный артист СССР Юрий Темирканов, народные артисты России Светлана Крючкова и Александр Градский, заслуженная артистка РФ Наталья Бондарчук, певец и композитор Борис Гребенщиков, оперная певица Любовь Казарновская.

Ирина Винер-Усманова также сообщила, что с благословения митрополита Псковского и Порховского Тихона у стен часовни состоялась панихида по погибшим во время моровых эпидемий прошлых лет и настоящего времени жителям Пскова. «И здесь очень точны слова Николая Константиновича Рериха о том, что "никакие указы не создадут культуру и не защитят ее, если общественность будет безразлична и бездеятельна. Культура есть выражение всего народа. Защита и возвышение ее есть всенародная обязанность", - подчеркнула президент Всероссийской федерации художественной гимнастики. - В этом, на мой взгляд, и заключается воспитание истинных духовных ценностей и патриотизма как национальной идеи, залог будущего процветания страны».

Сейчас финансирование работ по реставрации архитектуры часовни взяла на себя АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области». Общественность взяла на себя работу по сохранению росписей по эскизам Николая Рериха.

«Хочу обратиться ко всем неравнодушным людям с просьбой присоединиться к спасению часовни Святой Анастасии. Сердечно благодарю каждого за любую поддержку», - говорится в обращении Ирины Винер-Усмановой.