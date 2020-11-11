Культура

Псковичи могут принять участие в Международном волонтерском онлайн-лагере

Жители Псковской области могут принять участие в Первом Международном волонтерском лагере, который сегодня, 13 ноября, стартовал в онлайн-формате в рамках реализации программы «Волонтеры культуры» национального проекта «Культура».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, главной темой образовательной программы лагеря станет популяризация волонтерской деятельности в сфере культуры. Занятия будут включать в себя панельные сессии и образовательные модули. Каждый участник сможет присоединиться к уникальным интенсивам в онлайн-форматам. В числе предложенных тем для слушателей «Вектор развития региональных сообществ в условиях постпандемического мира», «Роль регионального координатора в сообществе волонтеров культуры» и другие.

В качестве спикеров приглашены эксперты из Франции, Казахстана, Великобритании, Киргизии, Азербайджана, Узбекистана, а также российские представители общественных организаций, региональные координаторы движения «Волонтеры культуры». Они поделятся своим опытом и расскажут о наиболее эффективных практиках реализации волонтерской деятельности в сфере культуры.

Участником Международного волонтерского лагеря может стать любой гражданин Российской Федерации, а также лица в возрасте от 18 лет, проживающие в странах Европы и СНГ. Ожидается, что слушателями в рамках мероприятия станут более 2 тысяч человек.

Ознакомиться с программой лагеря и зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте проекта.