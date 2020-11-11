Культура

В Пскове названы победители молодежного конкурса «Чернильница»

В Молодежном центре Пскова подведены итоги X городского конкурса молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, он проходил в онлайн-формате из-за введенных ограничений на проведение массовых мероприятий, и если прозу и поэзию можно оценить заочно, то с чтецами ситуация была сложнее – их выступления организаторы записали на видео, чтобы у членов жюри была возможность увидеть и услышать конкурсантов.

Все выступления можно посмотреть в группе мероприятия и на YouTube-канале Молодежного центра. Всего на литературный конкурс в этом году поступило 57 заявок: 36 поэтов, 18 прозаиков и 23 чтеца.

Для оценки молодых талантов было сформировано жюри во главе с председателем правления Псковского регионального отделения организации «Союз писателей России» Игорем Смолькиным.

По итогам конкурса первые места распределились следующим образом:

Лучший писатель малого жанра – Александра Иванова

Лучший поэт. Философская лирика – Алина Рудакова и Надежда Андриянова

Лучший поэт. Экспериментальная лирика – Александра Овчинникова

Лучший поэт. Любовная лирика – Анастасия Исаева и Алина Рудакова

Лучший поэт. Городская лирика – Анна Редькина

Лучший чтец – Полина Зарвигорова

Лучший чтец на иностранном языке – Виктория Исаева.

Полный список победителей размещен на сайте молодежного центра и в группе «ВКонтакте». Все произведения молодых авторов вошли в традиционный печатный сборник «Чернильница», поэты примут участие в записи аудио-книги.