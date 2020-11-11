В Пскове названы победители молодежного конкурса «Чернильница»

В Молодежном центре Пскова подведены итоги X городского конкурса молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, он проходил в онлайн-формате из-за введенных ограничений на проведение массовых мероприятий, и если прозу и поэзию можно оценить заочно, то с чтецами ситуация была сложнее – их выступления организаторы записали на видео, чтобы у членов жюри была возможность увидеть и услышать конкурсантов.
Все выступления можно посмотреть в группе мероприятия и на YouTube-канале Молодежного центра. Всего на литературный конкурс в этом году поступило 57 заявок: 36 поэтов, 18 прозаиков и 23 чтеца.
Для оценки молодых талантов было сформировано жюри во главе с председателем правления Псковского регионального отделения организации «Союз писателей России» Игорем Смолькиным.
По итогам конкурса первые места распределились следующим образом:
Полный список победителей размещен на сайте молодежного центра и в группе «ВКонтакте». Все произведения молодых авторов вошли в традиционный печатный сборник «Чернильница», поэты примут участие в записи аудио-книги.