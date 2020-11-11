Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Семейная связь
Квартирный вопрос
Новая модель сапог Nordman
ГОЛОСУЙ! За «Нужных людей»
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Новогодний Корпоратив
Телефон прямого эфира 56-73-72
Чего ждать на федеральных дорогах
Назад в прошлое
 
 
 
ещё Культура 11.11.2020 21:290 Великолукская писательница: Включение романа в шорт-лист литературной премии почетно 16.11.2020 12:351 Памятники, которых мы достойны: храм Михаила и Гавриила Архангелов 15.11.2020 20:000 Раритетное издание о ганзейском Пскове появилось на сайте городской ЦБС 15.11.2020 15:195 Псковичка стала автором клипа группы «Машина времени» 14.11.2020 19:570 Рэпер-африканец из Острова просит поддержать его в музыкальном конкурсе 13.11.2020 15:260 Концерт к 60-летию Псковского музыкального училища можно посмотреть онлайн
 
 
 
Самое популярное 09.11.2020 06:5721 Рекордное число человек заразилось коронавирусом в Псковской области за сутки 11.11.2020 12:436 Скончалась известный псковский визажист Татьяна Трембач 13.11.2020 07:1022 Новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом установлен в Псковской области 14.11.2020 19:1613 Телеведущий Дмитрий Хрусталев госпитализирован и введен в искусственную кому 10.11.2020 19:535 Врач рассказал, сколько зарабатывает в псковской стоматологической поликлинике
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Памятники, которых мы достойны: храм Михаила и Гавриила Архангелов

16.11.2020 12:35|ПсковКомментариев: 1

Церковь Михаила и Гавриила Архангелов с Городца — действующий православный храм в Пскове. Место, где находится церковь Михаила и Гавриила Архангелов, раньше было территорией Городецкого конца, одного из четырех районов Пскова конца 14 века, окруженного крепостными стенами — городцом. Оттого и распространенная в народе прибавка к названию храму - «с Городца».

Согласно плите, находящей в храме, дата основания церкви — 1339 год. На этой плите также содержатся сведения об ремонтах и последующих освящениях церкви в 1613 и 1696 годах.

За все время своего существования церковь претерпела множество трудностей и преобразований. Храм какое-то время даже успел побывать кафедральным собором Пскова в 1920-1930 годах, когда Свято-Троицкий собор был закрыт. А в начале 20-го века церковь недолго побыла полковой церковью Енисейского пехотного полка.

Изначальная постройка церкви предусматривала наличие 2-х приделов. На сегодняшний день остался только один, именуемый в честь Положения Пояса Богородицы. Он занимает северо-западную часть главного храма, а в северо-восточной части находится ризница. Второй придел назывался в честь Успения Пресвятой Богородицы. Из-за старости строения пришлось его упразднить, разместив в нем церковный свечной завод, а со временем церковную лавку.

Отличалась церковь и прекрасной колокольней с шатром, построенной одновременно с церковью. Это единственная в Пскове шатровая колокольня XVII века московского типа. Однако ее отличает некоторая приземистость, кряжистость, простота и скромность декора, что сближает колокольню с псковскими культовыми постройками.

Также церковь некогда имела и свою богадельню, свидетельством чего является оставшаяся от нее часовня с особо почитаемой местными жителями иконой «Утоли моя печали».

Сегодня храм вновь является действующим. После возвращения в лоно православной церкви началось его восстановление и благоукрашение при активном участии всех неравнодушных прихожан и почитателей этого святого места. Благодаря этому сегодня храм отличается своей прекрасной и возвышенной атмосферой, при нем действует благотворительная столовая для детей, Воскресная школа и детский церковный хор.

«Как-то едем мы с Владыкой Евсевием (я часто возил Владыку по епархии) и видим, что у самого входа в храм стоит автобус "Икарус", из которого носят мебель прямо в церковь. Владыка предложил остановиться и войти в храм. Войдя, мы увидели: весь храм был полностью заставлен мебелью, а рядом с храмом, как и сейчас - городской рынок. Всюду развал и убийственная разруха. То, что дом Божий находится в таком поруганном и плачевном состоянии, сильно огорчило владыку. Борьба за храм, за его передачу епархии началась сразу на следующий день. Вскоре я получил указ, согласно которому назначаюсь настоятелем этого храма. С июля по ноябрь 1995 года мы собственными силами очищали, мыли и по-возможности реставрировали храм, готовясь к первому богослужению за долгий период запустения. С помощью Божией, заботой и трудами неравнодушных, порой не верующих людей, за 4 месяца провели отопление и свет, вывезли всю грязь, которую оставили прежние «пользователи». И вот, 21 ноября 1995 года, состоялось первое торжественное богослужение» (Из воспоминаний настоятеля храма архангелов Михаила и Гавриила с Городца протоиерея Георгия Быкова).

Издревле на Руси Архангел Михаил считался покровителем русского воинства и князей в ратном деле, храмы в честь архистратига Михаила Архангела строились как княжеские.

Архангел Гавриил – один из трех главных ангелов в христианстве и один из семи архангелов. Он наряду с Архангелом Михаилом почитаем в христианстве, иудейской религии и исламе. В переводе с еврейского языка, имя Гавриил означает «Господь – моя сила».

По-русски это имя означает «Крепость, Сила Божия». В Святом Писании Архангел Гавриил упоминается как Вестник и Посланник Господа людям о спасении человеческого рода и является просителем о спасении души христиан перед Спасителем.

Кроме того, Гавриил – ангел мудрости, милосердия, благих вестей. Именно он сообщает Деве Марии благую весть о рождении Иисуса Христа. Также, Гавриил наставлял Моисея в пустыне, и ведал ему откровения Божьи, раскрывал тайны Бытия, приходил во сне к Иосифу Обручнику, к праведным Анне и Иоакиму.

Иконе Архангела Гавриила молятся о зачатии детей или помощи в их усыновлении, будущие родители обращаются с молитвой об удачном течении беременности, также он покровительствует тем, кто работает с детьми в учреждениях дошкольного и школьного образования.

Адрес: Советская ул., 18

https://vk.com/hramarhangelov

Теги: #памятники #храм
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Последуете ли вы рекомендации Роспотребнадзора провести новогодние праздники дома?
В опросе приняло участие 742 человека
16.11.2020, 13:570 Власти Псковского района заказали проект реконструкции моста через реку Многа 16.11.2020, 13:450 Герман Петрушко: В реализации проекта «Титан-Полимер» не может быть мелочей 16.11.2020, 13:320 20-летнего псковича с амфетамином задержали в Петербурге 16.11.2020, 13:310 Роспотребнадзор консультирует псковичей по услугам такси и каршерингу
16.11.2020, 13:280 Великолучанка предлагает жителям области запустить флешмоб в поддержку медиков 16.11.2020, 13:260 Псковские тепловые сети продолжают рассказывать историю предприятия в лицах 16.11.2020, 13:140 ВТБ запустил мобильную кассу для бизнеса 16.11.2020, 13:100 Труп обнаружен на месте пожара в Порхове
16.11.2020, 13:050 Банк «Открытие» перезапустил свой флагманский офис в Пскове 16.11.2020, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 16.11.2020, 13:020 От самоката до авиаперелета: ПЛН дарит подарки самым активным читателям 16.11.2020, 13:000 В Молдавии сменится президент
16.11.2020, 12:420 Псковские школьники ушли из дома из-за плохих оценок 16.11.2020, 12:351 Памятники, которых мы достойны: храм Михаила и Гавриила Архангелов 16.11.2020, 12:200 Камеры видеонаблюдения украли в Островском районе 16.11.2020, 12:180 На проект реконструкции участка дороги Неелово – Печоры потратят 8 млн рублей
16.11.2020, 12:125 ПЛН-ТВ: Запрет мероприятий из-за коронавируса - за или против? 16.11.2020, 11:580 Псковские сельхозпроизводители экспортировали 10 тысяч тонн пшеницы 16.11.2020, 11:440 Андрей Турчак: Законопроект о порядке изъятия детей из семьи нужно отложить 16.11.2020, 11:290 Семейная ссора закончилась поножовщиной в Пустошкинском районе
16.11.2020, 11:260 «Постскриптум»: Камбэк Петра Алексеенко и ситуация в псковском общепите 16.11.2020, 11:210 День ветерана уголовно-исполнительной системы отмечается сегодня 16.11.2020, 11:041 Стал известен район Псковской области с наибольшим количеством случаев коронавируса 16.11.2020, 10:550 Новая серия проекта «Несвятые святые. Наши дни» появилась в Сети. ВИДЕО
16.11.2020, 10:500 В Великих Луках молодой человек украл из магазина упаковку кофе 16.11.2020, 10:453 Псковская область занимает 71-е место в России по доступности покупки автомобилей 16.11.2020, 10:390 На автодороге Череха - «Весна-80» завершается укладка асфальта 16.11.2020, 10:110 Мину и артснаряд обезвредили на юге Псковской области
16.11.2020, 09:570 Три бани сгорели в Псковском районе за выходные дни 16.11.2020, 09:520 Капремонт привокзальной площади завершили в Острове 16.11.2020, 09:415 Увольнять из-за постов в соцсетях стали в два раза чаще 16.11.2020, 09:300 Мужчина пострадал при пожаре в Опочке
16.11.2020, 09:161 Названы признаки тяжелого течения COVID-19 у пожилых людей 16.11.2020, 09:080 На манеже все те же 16.11.2020, 09:020 Правительство определит поисковик, который установят на продаваемые в РФ смартфоны 16.11.2020, 08:490 Рособрнадзор разрабатывает бесплатный навигатор для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ
16.11.2020, 08:360 Большинство российских работодателей не снижали выплаты сотрудникам из-за пандемии 16.11.2020, 08:161 Медик объяснил, что общего у коронавируса и «испанки» 16.11.2020, 07:580 В России водителей автобусов обяжут применять средства против сна 16.11.2020, 07:420 В Пскове найден пропавший вчера 71-летний пенсионер
16.11.2020, 07:315 Онколог назвал самый частый первый симптом рака головного мозга 16.11.2020, 07:170 Гендиректор «Псковавиа» привлечен к ответственности за нарушение санитарных правил 16.11.2020, 07:001 Следователям и прокурорам в новом году планируют поднять зарплаты 16.11.2020, 01:4612 Более 10 000 человек заразились COVID-19 в Псковской области
15.11.2020, 22:002 Алексей Кириллов: Вопрос переселения из аварийного жилья актуален для Псковской области 15.11.2020, 20:543 Пенсионер пропал в Пскове 15.11.2020, 20:300 Великолучане завоевали «серебро» и «бронзу» на соревнованиях по самбо в Можайске 15.11.2020, 20:000 Раритетное издание о ганзейском Пскове появилось на сайте городской ЦБС
15.11.2020, 19:230 Пропавшую летом прошлого года пенсионерку продолжают искать в Великих Луках 15.11.2020, 19:050 Опочанам напомнили о безопасном использовании электронагревательных приборов 15.11.2020, 18:440 Автомобиль с тремя пассажирами-подростками перевернулся в Великолукском районе 15.11.2020, 18:350 Хозяйка убитого пса Пифа взяла щенка из псковского приюта
15.11.2020, 18:0020 Ученые нашли продукт, уничтожающий 97% коронавируса в организме за 5 минут 15.11.2020, 17:271 Глава бежаницкого КФХ получил штраф за задолженность по зарплате работнику 15.11.2020, 16:530 Стало известно название первой зарубежной вакцины от коронавируса 15.11.2020, 16:130 Житель Бежаницкого района получил условный срок за хранение конопли
15.11.2020, 15:483 Мантуров заявил о максимальном наращивании производства лекарств в РФ 15.11.2020, 15:195 Псковичка стала автором клипа группы «Машина времени» 15.11.2020, 14:471 Прощание с псковским архитектором Борисом Постниковым пройдет в Любятовской церкви 15.11.2020, 14:136 Названа предположительная дата пика заболеваемости коронавирусом в России
15.11.2020, 13:490 Дожди возможны 16 ноября в Псковской области 15.11.2020, 13:190 Пьяного водителя за рулем ВАЗа задержала полиция в Островском районе 15.11.2020, 12:390 В куньинской деревне Петелино отремонтируют дорогу за 1,6 млн рублей 15.11.2020, 12:042 Стало известно, когда банки России могут поднять ставки по вкладам
15.11.2020, 11:353 Опеке хотят запретить без суда забирать детей из семьи 15.11.2020, 11:076 Псковичам разъяснили, когда не нужно проводить компьютерную томографию при коронавирусе 15.11.2020, 10:394 Врач рассказал, как отличить ложные симптомы рака от настоящих 15.11.2020, 10:120 В декабре жители Дедовичского района получат уточненные квитанции за вывоз ТКО
15.11.2020, 09:480 Псковичка пыталась украсть продукты и алкоголь из магазина на Рижском проспекте 15.11.2020, 09:290 Названа особенность новой вакцины от коронавируса 15.11.2020, 09:040 Пропавшие в псковской деревне Дуброво братья найдены 15.11.2020, 08:560 Краеведческая научно-практическая конференция в Великих Луках пройдет в заочной форме
15.11.2020, 00:1518 Губернатор Псковской области призвал жителей региона бороться с «бытовым вандализмом» 14.11.2020, 23:590 Михаил Ведерников: У нас создан полный инструментарий для улучшения жилищных условий многодетных семей 14.11.2020, 23:514 В Псковской области автоматизируют процесс получения результатов тестов на COVID-19 14.11.2020, 23:3312 Михаил Ведерников рассказал про вероятность проведения новогодних корпоративов
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.