Культура

Памятники, которых мы достойны: храм Михаила и Гавриила Архангелов

Церковь Михаила и Гавриила Архангелов с Городца — действующий православный храм в Пскове. Место, где находится церковь Михаила и Гавриила Архангелов, раньше было территорией Городецкого конца, одного из четырех районов Пскова конца 14 века, окруженного крепостными стенами — городцом. Оттого и распространенная в народе прибавка к названию храму - «с Городца».

Согласно плите, находящей в храме, дата основания церкви — 1339 год. На этой плите также содержатся сведения об ремонтах и последующих освящениях церкви в 1613 и 1696 годах.

За все время своего существования церковь претерпела множество трудностей и преобразований. Храм какое-то время даже успел побывать кафедральным собором Пскова в 1920-1930 годах, когда Свято-Троицкий собор был закрыт. А в начале 20-го века церковь недолго побыла полковой церковью Енисейского пехотного полка.

Изначальная постройка церкви предусматривала наличие 2-х приделов. На сегодняшний день остался только один, именуемый в честь Положения Пояса Богородицы. Он занимает северо-западную часть главного храма, а в северо-восточной части находится ризница. Второй придел назывался в честь Успения Пресвятой Богородицы. Из-за старости строения пришлось его упразднить, разместив в нем церковный свечной завод, а со временем церковную лавку.

Отличалась церковь и прекрасной колокольней с шатром, построенной одновременно с церковью. Это единственная в Пскове шатровая колокольня XVII века московского типа. Однако ее отличает некоторая приземистость, кряжистость, простота и скромность декора, что сближает колокольню с псковскими культовыми постройками.

Также церковь некогда имела и свою богадельню, свидетельством чего является оставшаяся от нее часовня с особо почитаемой местными жителями иконой «Утоли моя печали».

Сегодня храм вновь является действующим. После возвращения в лоно православной церкви началось его восстановление и благоукрашение при активном участии всех неравнодушных прихожан и почитателей этого святого места. Благодаря этому сегодня храм отличается своей прекрасной и возвышенной атмосферой, при нем действует благотворительная столовая для детей, Воскресная школа и детский церковный хор.

«Как-то едем мы с Владыкой Евсевием (я часто возил Владыку по епархии) и видим, что у самого входа в храм стоит автобус "Икарус", из которого носят мебель прямо в церковь. Владыка предложил остановиться и войти в храм. Войдя, мы увидели: весь храм был полностью заставлен мебелью, а рядом с храмом, как и сейчас - городской рынок. Всюду развал и убийственная разруха. То, что дом Божий находится в таком поруганном и плачевном состоянии, сильно огорчило владыку. Борьба за храм, за его передачу епархии началась сразу на следующий день. Вскоре я получил указ, согласно которому назначаюсь настоятелем этого храма. С июля по ноябрь 1995 года мы собственными силами очищали, мыли и по-возможности реставрировали храм, готовясь к первому богослужению за долгий период запустения. С помощью Божией, заботой и трудами неравнодушных, порой не верующих людей, за 4 месяца провели отопление и свет, вывезли всю грязь, которую оставили прежние «пользователи». И вот, 21 ноября 1995 года, состоялось первое торжественное богослужение» (Из воспоминаний настоятеля храма архангелов Михаила и Гавриила с Городца протоиерея Георгия Быкова).

Издревле на Руси Архангел Михаил считался покровителем русского воинства и князей в ратном деле, храмы в честь архистратига Михаила Архангела строились как княжеские.

Архангел Гавриил – один из трех главных ангелов в христианстве и один из семи архангелов. Он наряду с Архангелом Михаилом почитаем в христианстве, иудейской религии и исламе. В переводе с еврейского языка, имя Гавриил означает «Господь – моя сила».

По-русски это имя означает «Крепость, Сила Божия». В Святом Писании Архангел Гавриил упоминается как Вестник и Посланник Господа людям о спасении человеческого рода и является просителем о спасении души христиан перед Спасителем.

Кроме того, Гавриил – ангел мудрости, милосердия, благих вестей. Именно он сообщает Деве Марии благую весть о рождении Иисуса Христа. Также, Гавриил наставлял Моисея в пустыне, и ведал ему откровения Божьи, раскрывал тайны Бытия, приходил во сне к Иосифу Обручнику, к праведным Анне и Иоакиму.

Иконе Архангела Гавриила молятся о зачатии детей или помощи в их усыновлении, будущие родители обращаются с молитвой об удачном течении беременности, также он покровительствует тем, кто работает с детьми в учреждениях дошкольного и школьного образования.

Адрес: Советская ул., 18

https://vk.com/hramarhangelov