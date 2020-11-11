Культура

Завершен ремонт фасада здания художественной школы Фан-дер-Флита

Завершен ремонт фасада здания художественной школы Н. Ф. Фан-дер-Флита - картинной галереи Псково-Изборского объединенного музея-заповедника. Об этом пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

«Ремонт фасада уже завершен, сейчас идут внутренние работы в главном выставочном зале и коридорах», - говорится в сообщении.

Реставрация проводится в рамках проекта министерства культуры и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». Работы планируется завершить в середине 2021 года. В здании вновь разместят картины.