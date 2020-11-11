Культура

Выпуск видеожурнала «У нас в Михайловском…» приурочили к 195-летию создания «Бориса Годунова»

Сегодня, 16 ноября, вышел в свет новый выпуск видеожурнала «У нас в Михайловском и в его окрестностях», подготовленный силами сотрудников Пушкинского заповедника.

Кадр из видеожурнала «У нас в Михайловском и его окрестностях»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, новый журнал посвящен 195-летию создания «Бориса Годунова» — «Комедии о настоящей беде Московскому Государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве…». Пушкин писал ее, будучи в Михайловской ссылке, и завершил, как следует из пометы, сделанной им собственноручно, 7 ноября 1825 года.

В сценарий нового видеожурнала его создатели - сотрудники «Михайловского» Николай Алексеев и Денис Виноградов - включили различные материалы о «Борисе Годунове». В их числе - фрагменты писем и записок поэта, а также наброски предисловия к трагедии. Здесь Пушкин, среди прочего признается, что, несмотря на равнодушие, с которым он обыкновенно принимал успехи или провалы своих произведений, к неудаче «Годунова», если вдруг такая последует, он отнесется «чувствительно». Известно, что пьесу, «писаную бысть Алексашкою Пушкиным в лето 7333, на городище Ворониче», поэт не раз называл любимейшим из своих творений.

В образе Бориса Годунова — сотрудник «Михайловского» Виктор Никифоров

Напомним, что первый видеожурнал «У нас в Михайловском и в его окрестностях» в музее выпустили в свет в январе этого года, к Татьяниному дню.

Новое видео уже размещено на официальной странице «Михайловского» в социальной сети «ВКонтакте». В музее уточнили, что это уже двенадцатый опыт сотрудников учреждения в этом направлении.