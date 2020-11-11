Культура

Исследовательские работы начались у храма Косьмы и Дамиана в Пскове. ФОТО

Начались исследовательские работы для подготовки проекта реставрации Церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы.

В ближайшее время ООО «ПромЖилСтрой» выполнит несколько инженерных шурфов для определения состояния стен, фундаментов и уточнения особенностей архитектуры памятника. Храм был построен в XVI веке, перестраивался и никогда полностью не исследовался. Специалисты определят перечень необходимых первоочередных работ по укреплению несущих конструкций здания.

Храм Косьмы и Дамиана с Гремячей горы построили в 1366 году. Первоначально она был деревянным, а затем его перестроили в каменный. 19 сентября 1541 года в Запсковье случился пожар, после него церковь и монастырь восстановили. В XVII веке к церкви были пристроены притвор и колокольня-звонница.

В 1664 году под именем Михаил здесь принял схиму псковский архиепископ Макарий. В дьяконнике храма сохранилась небольшая комнатка с окошком, где, по преданию, он молился. 20 июня 1665 года он преставился и был похоронен в притворе церкви.

В 1764 году Гремяцкий монастырь был упразднен, церковь Косьмы и Дамиана стала приходской. Но прихожан было настолько мало, что в 1787 году церковь была приписана к Петропавловскому собору (церковь Петра и Павла с Буя), расположенному на другом берегу реки Псковы. Богослужения в ней проводились теперь лишь три раза в году: на Пасху, Рождество и Престольный праздник.

После упразднения монастыря кельи и хозяйственные постройки были переоборудованы под больничные помещения. До настоящего времени сохранились здания бывшего Гремяцкого монастыря: руины палат Якова Сырникова (Офицерский корпус, «Палаты в Волчьих Ямах») и хлебопекарня Енисейского полка (здание бывшего Кожевенного завода), оба – XVII века постройки.

К началу XIX века храм сильно обветшал: на стенах и сводах появились трещины, окна стояли без стекол, зимой внутрь попадал снег. В 1820 году было принято решение снести храм. Однако прихожане и причт Петропавловского собора смогли собрать деньги и отреставрировать храм. Спустя три десятка лет снова потребовался ремонт. На этот раз деньги на восстановление пожертвовал купец, почетный гражданин Пскова И. М. Стехновский. Кроме того, он выделил средства на содержание храма. Еще одна реставрация была проведена в конце XIX века.

В годы немецко-фашистской оккупации Пскова (1941-1944 гг.) в стенах церкви находилась конюшня. После войны было принято решение о реставрации церкви как представляющей историческую и художественную ценность. В 1947 году Юрий Спегальский подготовил проект, а в 1950 году были проведены реставрационные работы, в ходе которых восстановили храм и притвор. Колокольню восстанавливать не стали.

Духовное возрождение храма началось сравнительно недавно: в настоящее время здесь регулярно проводятся богослужения.