Культура

Выставка о торговых связях Пскова и Выборга доступна в режиме онлайн

Государственный архив Псковской области и Ленинградский областной государственный архив в Выборге организовали онлайн-выставку «Псков и Выборг: центры торговли Северо-Запада России», сообщается в Instagram-аккаунте псковского госархива.

«На примере двух похожих и в то же время разных городов - Пскова и Выборга - показаны различные аспекты развития торговых отношений на Северо-Западе Российской Империи: государственная политика, организация торговли, купечество. Экспонируемые на выставке архивные документы открывают ранее неизвестные страницы в истории торговли двух городов и позволяют по-новому взглянуть на многие процессы, происходящие в современном мире», - говорится в описании выставки.

Ознакомиться с выставкой можно на русском, английском и немецком языках здесь.

Выставка организована при финансовой поддержке фонда «История Отечества» под эгидой отделения Российского исторического общества в Пскове и отделения Российского исторического общества в Ленинградской области.