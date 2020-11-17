Культура

Вкл/Выкл

В понедельник, 16 ноября, мир отмечал круглую годовщину со дня создания ЮНЕСКО. Ровно 75 лет назад 37 государств подписали Устав, провозглашающий рождение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). По замыслу основателей ЮНЕСКО, организация была создана для обеспечения «интеллектуальной и нравственной солидарности человечества» и потому - для препятствования новой мировой войне.

Сегодня в списке объектов всемирного наследия - порядка 30 российских памятников. В числе последних почетный статус, как известно, обрели храмы псковской архитектурной школы. Больше года псковичи через гордость и предубеждение шли к осознанию новых правил игры. Сегодня вопросов не меньше, чем тогда, в начале пути. Однако и ответы теперь слышны гораздо чаще.

План Лихачева

Здесь и далее: фото Вадим Боченков

В числе главных проблем, которые озвучивали специалисты и общественники едва ли не с первых дней включения псковских храмов в список ЮНЕСКО, был вопрос о переработке плана управления объектами Всемирного наследия (он создавался исходя из первоначальной номинации на 18 объектов, в то время как по факту в список ЮНЕСКО вошли лишь 10 из предложенных памятников).

На данный момент план находится в завершающей стадии корректировки. Занимается им Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва. Предполагается, что в декабре работа будет принята окончательно.

Как поясняет и.о.председателя комитета по охране культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, «план управления - это и список мероприятий, и подход для органов исполнительной власти к объекту ЮНЕСКО, связанный в том числе с необходимостью скорректировать взаимодействия с отраслями строительства, культуры, туризма, чтобы все гармонично сосуществовало. Это стратегия, широкий подход, который включает в себя большой перечень мероприятий».

В ходе подготовки важнейшего документа не обошлось без накладок и трудностей, преодолению которых во многом способствовала активная работа неравнодушных псковичей, в том числе челнов Общественного совета при комитет по охране памятников.

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Искусствовед, ответственный секретарь Архсовета, заместитель председателя Псковского областного отделения ВООПИиК Ирина Голубева прямо говорит: если бы не общественность, все бы «улеглись на лавры и начали на них почивать. А Общественный совет не дремал и дальше способствовал тому, чтоб вопрос о плане управления объектами решался».

Вопреки COVID

Неподдельное внимание, с которым в Пскове относятся к вопросам Всемирного наследия, - яркое свидетельство неравнодушного подхода к памятникам культуры, в принципе свойственного нашему региону. «Мы в середине экспериментального пути, - считает Ирина Голубева. - В других городах, я думаю, делали многое формально. А нас интересует не формальный подход. Все памятники очень непростые и существуют в разных условиях. Общественность не дремлет, все ходят мимо и пишут. Это накапливается, а дальше будет реакция в зависимости от решений».

Действительно, многих специалистов и экспертов волнуют вопросы, которые иначе как «неудобными» и не назовешь. Один из них - почему переработку плана управления «отдали на откуп институту Лихачева». «Потому что за базовой информацией он все равно обращается в Псков. И еще неизвестно, насколько у них налажена коммуникация. Ведь вопрос управления объектами ЮНЕСКО - это во многом вопрос взаимодействия всех структур, в том числе общественности», - объясняет Ирина Голубева.

Стоило общественности «раскачать» чиновников - грянул пресловутый коронавирус, который сделал невозможными многие моменты, необходимые для разработки плана управления. Так, ограничения свели на нет исследование турпотоков на объектах, необходимое специалистам. Вместе с тем, многое в рамках ранее существовавшего плана делается одновременно с процессом корректировки. В частности, одно из первейших мероприятий, прописанных в документе, - создание специальной службы управления объектами ЮНЕСКО.

Такой отдел уже создан на базе НПЦ. Пока не согласовано окончательно количество сотрудников этой структуры - многое зависит от финансирования. Но, как надеется Вадим Нэдик, в состав отдела войдет 4 сотрудников, в их числе - специалист отдела градостроительной деятельности. Ожидается, что новая структура в составе НПЦ начнет свою работу в январе.

Умная реставрация

С течением времени на смену эйфории от самого факта включения псковских храмов в ЮНЕСКО пришло трезвое понимание: Всемирное наследие - это не только повод для гордости, но и значительные обязательства.

«С особыми привилегиями идет и особая ответственность, - говорит древлехранитель Псковской епархии отец Антоний (Воеводин). - Внимание мировой общественности теперь будет обращено и на псковскую архитектуру». Памятники ЮНЕСКО нуждаются в особой охране, в срочных реставрационных работах, в благоустройстве прилегающей территории исходя из интересов туристов, в создании должной инфраструктуры. А все это - деньги.

«Многие думали, что на нас золотой дождь посыплется», - говорит Ирина Голубева и констатирует: те, кто так думал, глубоко заблуждались. Речь идет о международном уровне, а там в простых портах не походишь. Чтобы содержать отдел с сотрудниками, нужны деньги, чтобы шла кадастровая работа, тоже нужны деньги, чтобы реставрировать памятник - нужно много денег. Просто урну поставить рядом с объектом, - и на то средства найти надобно!

Пользователь не может справиться со всем объемом поставленных задач, к тому же все псковские памятники ЮНЕСКО являются не просто достопримечательностями - это действующие храмы, настоятели которых выполняют свои непосредственные обязанности - окормлять паству.

В этом смысле очень важно, по словам отца Антония, определить, как будет обеспечиваться контроль за текущим состоянием объектов ЮНЕСКО и как разрабатывать проектную документацию по их реставрации. «Мы примем во внимание алгоритм действий, обозначенный областным комитетом по охране объектов культурного наследия, и будем действовать в соответствии с нормами», - подчеркивает он и напоминает о том, как митрополит Псковский и Порховский Тихон возмущался пластиковыми окнами в древних псковских храмах.

«К каждому объекту необходим комплексный подход, согласования на всех уровнях, - говорит древлехранитель. - С комитетом у нас достигнуто полное взаимопонимание, сотрудники очень быстро реагируют на наши обращения. За каждым объектом указом владыки Тихона назначено ответственные лица - настоятели храмов».

Заработать на ЮНЕСКО

Фото: Александр Потресов

Конечно, заработать на достойное членство в элитном клубе ЮНЕСКО можно - использовав этот статус как элемент пиара, рекламы: едут ведь туристы толпами в Вавилон или увидеть Великую Китайскую стену. Однако, как замечает отец Антоний, на данный момент редкий гость приезжает в Псков смотреть именно объекты Всемирного наследия. Туристы «клюют» на редкости (например, фрески Мирожского монастыря) или древности (Изборская крепость).

Его наблюдения подтверждают и данные, озвученные комитетом по туризму Псковской области на недавней конференции «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий»: редкий приезжий просится на тематическую экскурсию по псковским храмам ЮНЕСКО.

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Тем не менее работа в этом направлении должна вестись - и ведется. Об этом говорит и тот факт, что на днях Туристский информационный центр совместно с Псковским областным союзом туриндустрии объявил о проведении регионального конкурса профессионального мастерства среди экскурсоводов на лучшую видео-экскурсию по теме «Псков в ЮНЕСКО».

В контексте современных условий, продиктованных эпидемией коронавируса, разрабатываются и онлайн-экскурсии. По словам отца Антония, сейчас на экспериментальной платформе тестируются 3D-экскурсии. Пока - по Псково-Печерскому монастырю, в перспективе - и по другим важным объектам Псковщины, включая памятники Всемирного наследия.

Есть свои наработки в этом направлении и у Псковского объединенного музея-заповедника: Вадим Нэдик напоминает о том, что музейщики создали виртуальные экскурсии по Кремлю, Варлаамовскому углу, Палатам Постниковых.

Включилась в работу и Центральная городская библиотека, создавшая в рамках мультимедийного проекта «ПСКОВ & ЮНЕСКО» Google-карту «Псковские храмы из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО», две виртуальных фотовыставки работ псковского краеведа Михаила Куземки и ретрофотографий Александра Потресова, а также 10 выпусков видеожурнала «#10ПсковShortStories» (подробнее - ЗДЕСЬ).

Псковская молодежь также не осталась в стороне: видеоролики о псковских храмах ЮНЕСКО создали студенты-теологи (на английском языке!), участники православного сообщества и Молодежного ТВ.

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Большой Псков

Далеко идущие амбиции выдают себя и в часто поднимаемом вопросе о том, планируется ли расширение псковского досье ЮНЕСКО. Судя по всему, псковичи пока не намерены останавливаться на достигнутом. К тому же изначально, в 2002 году, речь вообще шла о включении в список Всемирного наследия более чем 160 объектов Псковской земли - от Порхова до Чудского озера. Потом аппетиты сократились до 24, затем - до 18...

«Это было бы очень интересно, - говорит отец Антоний о перспективах появления новых объектов. - Но здесь нужен фундаментальный подход». Действительно, заявить можно хоть все памятники, но как потом с ними быть, потянем ли? Ирина Голубева объясняет: столь статусные объекты предполагают создание вокруг «образцовой очищенной среды», четкого разграничения буферных зон. Между тем, на сегодня в России отсутствует законодательство, которое могло бы регулировать такие вопросы. А значит, больше памятников - больше вопросов. Нам бы те, которые есть, сохранить в списке.

В принципе, если объект исключат из перечня ЮНЕСКО, ничего страшного не случится. По крайней мере, для самого памятника (если, конечно, речь не идет об исключении в связи с ухудшением состояния). Самое важное, по мнению Вадима Нэдика, - риск утраты самого объекта. «Репутационные риски в данном случае вторичны. Да, это репутация нашей страны, но если говорить о приоритетах, не дай бог допустить утрату объекта! Потому что презумпция сохранности - законное требование к органам охраны культурного наследия», - подчеркивает чиновник.

«Наша страна с ее культурой и традициями не имеет права допускать такие вещи. В Европе к этому относятся проще», - заметил он, приведя в качестве примера ситуацию с мостом в Лейпциге, который исключили из списка ЮНЕСКО из-за его переустройства.

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Остается надеяться, что при всех исходных данных, объекты псковской архитектуры в контексте ЮНЕСКО будут находиться, скорее, в режиме «вкл», нежели «выкл».

Как говорит Ирина Голубева, мы могли бы тихо разводить свой палисадник и без Всемирного наследия, но наши памятники заслуживают другого уровня. Мы доказали, что достойны его. Теперь надо доказать, что мы можем ему соответствовать.

Елена Никитина